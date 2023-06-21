Эндокринолог Маргарита Лернер назвала сонливость и постоянное чувство голода признаками сахарного диабета

21-06-2023, 15:44

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Эндокринолог Маргарита Лернер назвала сонливость и постоянное чувство голода признаками сахарного диабета
Фото из открытых источников

В мире ежегодно растет количество пациентов, у которых врачи диагностируют сахарный диабет. О том, на какие признаки стоит обратить внимание, дабы не пропустить серьезное заболевание, рассказала эндокринолог ГКБ им. Плетнева Маргарита Лернер.

Самый распространенный симптом, который известен многим, но все же будет нелишним повторить - сухость во рту, постоянная жажда.

«Человеку постоянно очень хочется пить. То невозможно было заставить себя два литра в день выпить, то шести литров мало», — пояснила врач-эндокринолог в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Резкое похудение - еще один распространенный признак сахарного диабета второго типа. На заболевание также могут указывать постоянное ощущение голода и повышенная сонливость.

Маргарита Лернер порекомендовала гражданам, у которых начала проявляться такая симптоматика, непременно обратиться к эндокринологу, сдать анализы на уровень сахара в крови. Возможно, будет иметь смысл глюкозотолерантный тест провести.

«Или гликированный гемоглобин, но это уже определит врач», — заключила медик.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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