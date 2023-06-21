Врач-диетолог РФ Михаил Гинзбург заявил, что квас не показан людям с заболеваниями желудка

Диетолог Михаил Гинзбург объяснил, какие продукты летом следует исключить из рациона. Он объяснил, что нельзя летом сочетать алкоголь и жирную пищу. По его словам, такое сочетание наносит серьезный удар здоровью, пишет «Nation news».

По словам эксперта, сочетание жирной и жареной пищи вредит всему организму. Из-за совмещения алкоголя и жирной пищи могут быть проблемы из ЖКТ, и с сердцем.

Кроме того, на фоне употребления спиртных напитков меняется пищевое поведение человека, провоцируя переедание. А это может стать причиной панкреатита, язвы, гастрита и желчнокаменной болезни.

При совмещении алкогольных напитков и жирной пищи повышается риск внезапной смерти. Поскольку человек может подавиться мясом, если проглотит слишком большой кусок.

Поэтому летом лучше отказаться от жирной жареной пищи и тем более не сочетать ее с алкоголем, отметил Гинзбург.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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