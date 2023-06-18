«Газета.ru»: Пульмонолог Заурбек Айсанов рассказал об опасности ХОБЛ

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), от которой страдают около 384 миллионов пациентов во всем мире, входит в топ-3 причин летальных исходов. От этого недуга ежегодно умирает три миллиона человек в разных странах мира.

Врач-пульмонолог Заурбек Айсанов рассказал, что главным симптомом этого заболевания является одышка. Доктор также подчеркнул, что ХОБЛ, в отличие от других респираторных недугов, развивается достаточно медленно. При этом у бронхиальной астмы и ХОБЛ — общие симптомы – обструкция бронхов и их сужение. Однако при астме наблюдаются острые эпизоды спазма, а при хронической обструктивной болезни легких состояние ухудшается постепенно.

ХОБЛ можно диагностировать с помощью спирометрии — простого, неинвазивного метода объективного измерения функции легких. Значения, полученные в результате этого теста, могут определить наличие или отсутствие сужения просвета бронхов. Врач рекомендует при одышке немедленно обратиться к специалисту. При тяжелом течении ХОБЛ одышка наблюдается даже в состоянии покоя.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700