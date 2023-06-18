Кардиолог РФ Копылов предупредил об опасности самолечения гипертонии

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Кардиолог Филипп Копылов рассказал о том, когда опасно самому снижать артериальное давление.
Он в беседе с «Правда.ру» отметил, что в определенные ситуации резкое снижение давления может навредить. Важно также понимать, что снижение давления ниже нормы тоже опасно для жизни.
Поднявшееся до критического уровня давление снижают лекарственным способом. И это зачастую не влечет негативных последствий. Но могут быть ситуации, когда снижать резко давление нельзя.
«Это в большинстве случаев не влечет каких-то плохих последствий для пациента. За исключением отдельных ситуаций, когда, например, случился инсульт, и тогда резкое снижение давление хуже, чем оставить высоким, например. Это когда большая проблема случилась. В остальных случаях снижение давления полезно, нужно это делать», — рассказал врач.
Он добавил, что артериальное давление может меняться в зависимости от возраста и других факторов. Но верхняя граница для большинства оптимальна на уровне 130.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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