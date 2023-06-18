Врач-нарколог РФ Егорова рассказала о первой помощи при отравлении алкоголем

О том, что предпринять при отравлении алкоголем, рассказала врач психиатр-нарколог Мария Егорова.

Она сообщила, что россияне часто покупают дешевый алкоголь, и это в итоге плохо влияет на их здоровье. Это подтверждают массовые случаи отравления алкоголем в России, вызванные употреблением алкоголя плохого качества.

«Первая помощь зависит от того, в каком состоянии находится пострадавший. Если он без сознания, но есть дыхание, реагирует на крик и болевые раздражители, то необходимо обеспечить приток свежего воздуха, дать понюхать нашатырный спирт, повернуть на бок во избежание аспирации рвотных масс», — отметила Егорова.

Пациентам, которые потеряли сознание, следует промыть желудок водой или слабым раствором соды. Также важно вызвать скорую помощь, чтобы пациента как можно быстрее осмотрели медики. Они будут принимать решение о том, как действовать, чтобы помочь человеку.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700