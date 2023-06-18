Врач-нарколог РФ Егорова рассказала о первой помощи при отравлении алкоголем

“Турпром": туристка из РФ в 2023 году съездила в Крым и подробно рассказала о ценах и отдыхе
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О том, что предпринять при отравлении алкоголем, рассказала врач психиатр-нарколог Мария Егорова.
Она сообщила, что россияне часто покупают дешевый алкоголь, и это в итоге плохо влияет на их здоровье. Это подтверждают массовые случаи отравления алкоголем в России, вызванные употреблением алкоголя плохого качества.
«Первая помощь зависит от того, в каком состоянии находится пострадавший. Если он без сознания, но есть дыхание, реагирует на крик и болевые раздражители, то необходимо обеспечить приток свежего воздуха, дать понюхать нашатырный спирт, повернуть на бок во избежание аспирации рвотных масс», — отметила Егорова.
Пациентам, которые потеряли сознание, следует промыть желудок водой или слабым раствором соды. Также важно вызвать скорую помощь, чтобы пациента как можно быстрее осмотрели медики. Они будут принимать решение о том, как действовать, чтобы помочь человеку.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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