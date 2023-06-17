Терапевт Чернышева предупредила, что плохая память у пожилых может быть следствием низкого гемоглобина

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Такие распространенные для пожилых людей проблемы, как ухудшение памяти, повышенная утомляемость и одышка могут быть следствием низкого уровня гемоглобина в крови. Об этом в разговоре с корреспондентом агентства «Москва 24» поведала терапевт Надежда Чернышова.
Врач пояснила, что память и умственные способности пенсионеров могут начать подводить - при низком гемоглобине из-за недостатка кислорода в крови они затормаживаются.
Распространенный симптом дефицита железа - полный упадок сил, «разбитость». Иными словами, ухудшение общего самочувствия человека. Ему становится так плохо, что нет сил даже на выполнение нетрудных задач по дому.
Чернышева настоятельно советует гражданам в возрасте хотя бы раз в год сдавать общий анализ крови с целью мониторинга состояния своего здоровья, а также своевременного принятия мер, в том числе что касается уровня гемоглобина.
Нижней границей нормы гемоглобина для женщин принято считать показатель ниже 120 граммов на литр, а у мужчин - 130 граммов.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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