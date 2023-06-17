Диетолог Елена Соломатина назвала дневную норму черешни для не имеющего проблем со здоровьем человека

“Турпром": туристка из РФ в 2023 году съездила в Крым и подробно рассказала о ценах и отдыхе
Отдыхающая молодая женщина из Российской Федерации летом 2023 года побывала на полуострове Крым. Путешественница...Подробнее
Средина июня - время спелой и сочной черешни. Сезон у этой ягоды, по сравнению с другими, короткий, поэтому хочется съесть как можно больше, чтобы напитать организм витаминами и полезными веществами. О том, сколько в день черешни можно съесть человеку, не имеющему особых проблем со здоровьем, рассказала диетолог Елена Соломатина.
Врач говорит, что приемлемое количество - 200-300 граммов в сутки (стакан), не больше. Если увлечься и съесть черешни больше, можно заиметь проблемы с желудком и кишечником.
«Безгранично есть любые продукты, даже самые полезные, нельзя, - информирует Соломатина на эфире радиостанции «Говорит Москва», подчеркивая, что это относится и к черешне. - Ягода имеет выраженную сладость, и людям, у которых имеется лишний вес, непереносимость глюкозы, диабет, переедать не стоит. Им надо есть горсточку и стараться выбирать несладкие ягоды».
Черешня богата клетчаткой, поэтому людям с ее непереносимостью также стоит умерить аппетит при поедании красивых спелых ягодок.
Кушать черешню лучше через полчаса после приема пищи. Брать ягоду на перекус - идея не из лучших, так как у некоторых она из-за плохой переносимости клетчатки может стать причиной вздутия и метеоризма.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Отдыхающая молодая женщина из Российской Федерации летом 2023 года побывала на полуострове Крым. Путешественница...Подробнее
Туристы из РФ жалуются на условия отдыха в Турции, отмечая, что теперь там нельзя отдохнуть хорошо за небольшие деньги....Подробнее
В Европе из-за отсутствия российских туристов проблемы у многих компаний, работающих в туристической отрасли. Об этом...Подробнее
Как сообщает «Турпром», путешественник из России дал в своем блоге ценный совет пассажирам, пользующимся картой...Подробнее
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что современные тренды сегодня задает русский солдат и народ. Таким...Подробнее
Популярные чешские курорты Марианские Лазни, Карловы Вары и другие остались без российских туристов. Как сказала мэр...Подробнее
На всем земном шаре регулярно появляются инновационные изобретения. Эти устройства могут качественно улучшить жизнь...Подробнее
Стало известно о прибытии лидеров шести стран Африки в Санкт-Петербург, где им предстоит встретиться с главой...Подробнее
Торты и другие кондитерские изделия содержат большое количество вредных гидрогенизированных жиров (трансжирных кислот)....Подробнее
Туристический агент Николай Мельник предупредил, в каких странах россиянам стоит соблюдать особую осторожность. Он...Подробнее
Комментировать