Диетолог Елена Соломатина назвала дневную норму черешни для не имеющего проблем со здоровьем человека

Сегодня, 14:34

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Диетолог Елена Соломатина назвала дневную норму черешни для не имеющего проблем со здоровьем человека
Фото из открытых источников

Средина июня - время спелой и сочной черешни. Сезон у этой ягоды, по сравнению с другими, короткий, поэтому хочется съесть как можно больше, чтобы напитать организм витаминами и полезными веществами. О том, сколько в день черешни можно съесть человеку, не имеющему особых проблем со здоровьем, рассказала диетолог Елена Соломатина.

Врач говорит, что приемлемое количество - 200-300 граммов в сутки (стакан), не больше. Если увлечься и съесть черешни больше, можно заиметь проблемы с желудком и кишечником.

«Безгранично есть любые продукты, даже самые полезные, нельзя, - информирует Соломатина на эфире радиостанции «Говорит Москва», подчеркивая, что это относится и к черешне. - Ягода имеет выраженную сладость, и людям, у которых имеется лишний вес, непереносимость глюкозы, диабет, переедать не стоит. Им надо есть горсточку и стараться выбирать несладкие ягоды».

Черешня богата клетчаткой, поэтому людям с ее непереносимостью также стоит умерить аппетит при поедании красивых спелых ягодок.

Кушать черешню лучше через полчаса после приема пищи. Брать ягоду на перекус - идея не из лучших, так как у некоторых она из-за плохой переносимости клетчатки может стать причиной вздутия и метеоризма.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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