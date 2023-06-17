Врач Косов рассказал, почему жирная пища и алкоголь несовместимы

Заведующий отделением экстренной хирургии Московской областной больницы имени профессора Розанова Артем Косов рассказал о том, как предотвратить такое серьезное заболевание, как панкреатит. Доктор обращает внимание на то, что все чаще этим недугом страдают молодые и здоровые мужчины.

Врач советует не переедать и ограничить потребление жирной, жареной и копченой пищи, а также не злоупотреблять спиртными напитками. Это поможет уберечь от проблем поджелудочную железу. А если диагноз панкреатита уже поставлен, то необходимо пройти курсы лечения. В противном случае из-за неправильного питания можно оказаться на операционном столе сразу после обильного обеда. Особенно опасная ситуация складывается в праздничные дни, когда на столах много жирных блюд и алкоголя.

Суть панкреатита заключается в омертвлении ткани поджелудочной железы, что приводит к сбоям защитных механизмов организма. Неуемный аппетит и неразборчивость в еде могут привести в реанимацию или под нож хирурга.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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