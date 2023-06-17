ТСН24: аллерголог-иммунолог Болибок заявил о росте онкологии и сосудистых заболеваний из-за COVID-19

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Коронавирус доставил немало проблем со здоровьем тем, кто перенес это заболевание, пишет ТСН24. Врач-иммунолог Владимир Болибок считает, что пока еще рано говорить о том, что люди победили ковид, так как инфекция продолжает распространяться. В связи с этим врач призывает не расслабляться и не рассчитывать на то, что больше никто не будет заражаться. Россияне продолжают попадать в больницы с ковидом и потом страдают от тяжелых последствий болезни.
«Люди заболевают, людей госпитализируют и люди продолжают умирать», — сообщил врач.
Иммунолог отмечает, что постэкспозиционный синдром, при котором после болезни возникают различные осложнения и побочные эффекты, является серьезной проблемой. Болибок обращает особое внимание на сосудистые и аутоиммунные заболевания, а также онкологию. По словам доктора, число таких заболеваний увеличилось в 2-2,5 раза.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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