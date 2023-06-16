Ученые назвали распространенную ошибку при лечении рака

Туристы РФ описали отдых в Турции словами «эконом уже совсем не эконом»
Туристы из РФ жалуются на условия отдыха в Турции, отмечая, что теперь там нельзя отдохнуть хорошо за небольшие деньги....Подробнее
Научные эксперименты, проведенные учеными национального центра исследования рака Испании, определили, что только 5% больных имели пользу от использования геномного секвенирования для персонализации лечения рака. Итоги данных исследований напечатаны в журнале eClinicalMedicine.
Исследователи подвергли анализу показатели 139 пациентов 2 лечебных учреждений города Мадрида. Медицинские специалисты сделали вывод: использование технологий секвенирования дало практическую пользу лишь 5% пациентов.
В 2020 году авторы исследования представили свои рекомендации по применению секвенирования у больных раком. Одной из основных причин, по которой данная технология принесла пользу только малому количеству пациентов, является несоблюдение клинических критериев, рекомендуемых для использования этого типа теста. Только 40% случаев соответствовали данным критериям. Кроме того, результаты показали, что выживаемость пациентов, которым было применено секвенирование в соответствии с рекомендациями, значительно выше, чем у остальных пациентов.
Такую информацию сегодня опубликовали корреспонденты новостного онлайн-издания «Газета.Ru».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Туристы из РФ жалуются на условия отдыха в Турции, отмечая, что теперь там нельзя отдохнуть хорошо за небольшие деньги....Подробнее
Отдыхающая молодая женщина из Российской Федерации совсем недавно побывала на полуострове Крым. Путешественница...Подробнее
В Европе из-за отсутствия российских туристов проблемы у многих компаний, работающих в туристической отрасли. Об этом...Подробнее
Министерство обороны России направило бойцам ЧВК «Вагнер» шифрограмму, в которой прописаны условия контракта с...Подробнее
Как сообщает «Турпром», путешественник из России дал в своем блоге ценный совет пассажирам, пользующимся картой...Подробнее
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что современные тренды сегодня задает русский солдат и народ. Таким...Подробнее
Популярные чешские курорты Марианские Лазни, Карловы Вары и другие остались без российских туристов. Как сказала мэр...Подробнее
На всем земном шаре регулярно появляются инновационные изобретения. Эти устройства могут качественно улучшить жизнь...Подробнее
Туристка из Челябинска Анна Голубницкая поделилась негативными впечатлениями от отдыха в Турции. Она приобрела путевку...Подробнее
Стало известно о прибытии лидеров шести стран Африки в Санкт-Петербург, где им предстоит встретиться с главой...Подробнее
Комментировать