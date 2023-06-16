Ученые назвали распространенную ошибку при лечении рака

Научные эксперименты, проведенные учеными национального центра исследования рака Испании, определили, что только 5% больных имели пользу от использования геномного секвенирования для персонализации лечения рака. Итоги данных исследований напечатаны в журнале eClinicalMedicine.

Исследователи подвергли анализу показатели 139 пациентов 2 лечебных учреждений города Мадрида. Медицинские специалисты сделали вывод: использование технологий секвенирования дало практическую пользу лишь 5% пациентов.

В 2020 году авторы исследования представили свои рекомендации по применению секвенирования у больных раком. Одной из основных причин, по которой данная технология принесла пользу только малому количеству пациентов, является несоблюдение клинических критериев, рекомендуемых для использования этого типа теста. Только 40% случаев соответствовали данным критериям. Кроме того, результаты показали, что выживаемость пациентов, которым было применено секвенирование в соответствии с рекомендациями, значительно выше, чем у остальных пациентов.

Такую информацию сегодня опубликовали корреспонденты новостного онлайн-издания «Газета.Ru».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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