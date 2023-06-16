Рак толстой кишки станет самым смертоносным видом онкологии к 2030 году

Американские медики считают, что вероятность развития колоректального рака у людей моложе 40 лет к 2030 году увеличится вдвое. Врачи из США отмечают, что молодые люди находятся в особой группе риска. Россия входит в десятку стран с самым высоким уровнем заболеваемости этим страшным недугом.

Исследование, проведенное Кливлендской клиникой, показало, что причиной этой проблемы являются красное мясо и сахар. Такой тип питания может вызвать рак толстой кишки.

Опасность колоректального рака заключается в том, что он медленно прогрессирует в течение многих лет без каких-либо симптомов. Поэтому его часто обнаруживают на поздней стадии.

Чтобы снизить риск возникновения этого заболевания, следует вести активный образ жизни, отказаться от вредных привычек и наладить питание. Из рациона стоит исключить сахар и жирное жареное мясо.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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