Рак толстой кишки станет самым смертоносным видом онкологии к 2030 году

Туристы РФ описали отдых в Турции словами «эконом уже совсем не эконом»
Туристы из РФ жалуются на условия отдыха в Турции, отмечая, что теперь там нельзя отдохнуть хорошо за небольшие деньги....Подробнее
Американские медики считают, что вероятность развития колоректального рака у людей моложе 40 лет к 2030 году увеличится вдвое. Врачи из США отмечают, что молодые люди находятся в особой группе риска. Россия входит в десятку стран с самым высоким уровнем заболеваемости этим страшным недугом.
Исследование, проведенное Кливлендской клиникой, показало, что причиной этой проблемы являются красное мясо и сахар. Такой тип питания может вызвать рак толстой кишки.
Опасность колоректального рака заключается в том, что он медленно прогрессирует в течение многих лет без каких-либо симптомов. Поэтому его часто обнаруживают на поздней стадии.
Чтобы снизить риск возникновения этого заболевания, следует вести активный образ жизни, отказаться от вредных привычек и наладить питание. Из рациона стоит исключить сахар и жирное жареное мясо.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Туристы из РФ жалуются на условия отдыха в Турции, отмечая, что теперь там нельзя отдохнуть хорошо за небольшие деньги....Подробнее
В Европе из-за отсутствия российских туристов проблемы у многих компаний, работающих в туристической отрасли. Об этом...Подробнее
Министерство обороны России направило бойцам ЧВК «Вагнер» шифрограмму, в которой прописаны условия контракта с...Подробнее
Как сообщает «Турпром», путешественник из России дал в своем блоге ценный совет пассажирам, пользующимся картой...Подробнее
Популярные чешские курорты Марианские Лазни, Карловы Вары и другие остались без российских туристов. Как сказала мэр...Подробнее
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что современные тренды сегодня задает русский солдат и народ. Таким...Подробнее
Туристка из Челябинска Анна Голубницкая поделилась негативными впечатлениями от отдыха в Турции. Она приобрела путевку...Подробнее
Торты и другие кондитерские изделия содержат большое количество вредных гидрогенизированных жиров (трансжирных кислот)....Подробнее
Стало известно о прибытии лидеров шести стран Африки в Санкт-Петербург, где им предстоит встретиться с главой...Подробнее
На всем земном шаре регулярно появляются инновационные изобретения. Эти устройства могут качественно улучшить жизнь...Подробнее
Комментировать