Рак толстой кишки станет самым смертоносным видом онкологии к 2030 году

Сегодня, 18:39

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Рак толстой кишки станет самым смертоносным видом онкологии к 2030 году
Фото из открытых источников

Американские медики считают, что вероятность развития колоректального рака у людей моложе 40 лет к 2030 году увеличится вдвое. Врачи из США отмечают, что молодые люди находятся в особой группе риска. Россия входит в десятку стран с самым высоким уровнем заболеваемости этим страшным недугом. 

Исследование, проведенное Кливлендской клиникой, показало, что причиной этой проблемы являются красное мясо и сахар. Такой тип питания может вызвать рак толстой кишки. 

Опасность колоректального рака заключается в том, что он медленно прогрессирует в течение многих лет без каких-либо симптомов. Поэтому его часто обнаруживают на поздней стадии. 

Чтобы снизить риск возникновения этого заболевания, следует вести активный образ жизни, отказаться от вредных привычек и наладить питание. Из рациона стоит исключить сахар и жирное жареное мясо.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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