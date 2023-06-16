Диетолог Гинзбург назвал кисломолочные продукты полезными для снижения холестерина

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Врач-диетолог Михаил Гинзбург назвал продукты, которые следует употреблять для того, чтобы контролировать уровень холестерина в крови. Доктор отмечает, что нормализуют состав крови и поддерживают уровень холестерина продукты, богатые пищевыми волокнами.
Эти волокна связывает желчные кислоты в кишечнике, не позволяя им снова всасываться. В результате организму приходится откуда-то находить новые клетки холестерина. В результате плохой холестерин в организме преобразуется в хороший холестерин. Бобовые также очень богаты клетчаткой. Но в них также есть определенный белок, а содержание некоторых аминокислот в них ниже, чем в животном белке. Диетолог также объясняет, что кисломолочные продукты нормализуют микрофлору кишечника и поэтому оказывают противовоспалительное действие.
Продукты, богатые омегой-3, также оказывают благотворное влияние на уровень холестерина. К таким продуктам относятся оливковое и льняное масло, рыбий жир и рыба жирных сортов.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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