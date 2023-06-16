Врач Уланкина назвала три неочевидных признака рака ротовой полости

Сегодня, 13:59

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Врач Уланкина назвала три неочевидных признака рака ротовой полости
Фото из открытых источников

Рак ротовой полости чаще всего поражает пожилых мужчин — 61-летних и старше. При этом данный вид онкологии на начальном этапе себя проявляет мало, а развитие опухоли чаще всего сопровождается нетипичными симптомами. О них рассказала Ольга Уланкина, врач-эксперт Лаборатории «Гемотест».

Болезнь может начаться с незначительного пятнышка, уплотнения или изъязвления на слизистых оболочках, например, на языке, небе, деснах или на внутренней стороне щеки. Конечно, при появлении ранки не стоит самому себе ставить диагноз. Однако насторожиться стоит, если она долго не проходит, а, наоборот, появляются боль или кровотечение.

«Пациенты нередко связывают появление ранки с повреждениями слизистых оболочек во время приема пищи, однако в таком случае язвочки довольно быстро заживают – около недели. Если же боль, воспаление и кровоточивость сохраняются дольше – это повод обратиться к врачу», – поведала врач в интервью «Газете.Ru».

Рак ротовой полости может давать болезненные ощущения не только в области ранки или язвы. Пациенты с таким видом онкологии часто жаловались на боли, которые отдают в ухо либо висок, а порой и в горло.

Поэтому при появлении такой симптоматики необходимо обратиться в медучреждение и пройти обследование.

Так же стоит поступить и гражданам, которых неожиданно начал беспокоить привкус крови во рту либо неприятный запах из ротовой полости. У последнего может быть множество причин — от неправильного ухода за зубами и стоматологических проблем до заболеваний ЖКТ. Однако тревожным «звоночком» эксперт назвала сочетание незаживающей язвы и неприятного запаха при нормальной гигиене полости рта.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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