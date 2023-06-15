У 19-летнего тюменца обнаружили патологию сердца после съеденной шаурмы

19-летний житель Тюмени думал, что отравился шаурмой после того, как у него поднялась температура и он почувствовал тошноту. Однако все оказалось гораздо серьезнее.

Молодой человек обратился в больницу только на четвертые сутки. Он пожаловался врачам на сжимающую боль в грудной клетке, одышку и тошноту. Парню поставили предварительный диагноз – хронический панкреатит.

Однако потом врачи обнаружили, что причина его плохого самочувствия никак не связана с желудочно-кишечным трактом. Медики ОКБ №2 применили мультидисциплинарный подход для того, чтобы установить верный диагноз. В анализе крови пациента четко прослеживалось повышение маркеров некроза миокарда.

Как рассказал заведующий кардиологическим отделением ОКБ № 2 Михаил Устьянцев, у пациента был выявлен острый гастрит и поставлен предварительный диагноз – миокардит, который подтвердила МРТ.

Пациент уже завершил курс лечения в кардиологическом отделении ОКБ № 2 и выписан домой.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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