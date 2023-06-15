Врач-терапевт РФ Белова назвала топ продуктов с кальцием для здоровья женщин после 40 лет

Терапевт Александра Белова рассказала о том, какие продукты необходимо добавить в рацион женщинам после 40 лет.

Она объяснила, что с возрастом у женщин меняется потребность организма. В частности, ему необходимо больше кальция, пишет «МедикФорум».

«Кальций является одним из самых важных питательных веществ, которое необходимо нашим костям, чтобы оставаться крепкими и здоровыми. Поэтому очень важно употреблять достаточно продуктов, богатых кальцием», — сообщила терапевт Белова в беседе с «МедикФорум».

Если женский организм получает достаточно кальция, то это дает возможность сохранить дольше молодость и хорошую фигуру. Поэтому после 40 лет в рационе обязательно должны быть продукты с кальцием.

Рекомендует эксперт есть соевые бобы, крестоцветные овощи, молочные продукты. Все они, помимо кальция, богаты на минералы и витамины, необходимые женскому организму.

Также следует обязательно есть жирную морскую рыбу, в которой много ненасыщенных жирных кислот омега-3, полезных для профилактики многих «возрастных» проблем со здоровьем. Регулярно следует употреблять миндаль. Полезны для женского здоровья и яйца, так как в них много белков и микроэлементов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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