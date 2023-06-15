RG.RU: Врач-уролог РФ Гадзиян назвал россиянам продукт, который запечатывает сосуды холестерином

Euronews: отсутствие туристов из РФ стало ударом для Европы
В Европе из-за отсутствия российских туристов проблемы у многих компаний, работающих в туристической отрасли. Об этом...Подробнее
Торты и другие кондитерские изделия содержат большое количество вредных гидрогенизированных жиров (трансжирных кислот). Они принимают непосредственное участие в образовании бляшек в кровеносных сосудах. Это может привести к нарушению питания коры головного мозга. В результате развивается атеросклероз, и не исключается инсульт. Об этом предупреждает кандидат медицинских наук Марк Гадзиян, сообщает RG.RU.
Хирург-уролог обращает внимание на то, что продукты с огромным содержанием глюкозы и трансжиров запечатывают сосуды, что препятствует циркуляцию крови, увеличивая таким образом риски разных заболеваний. Доктор советует воздерживаться от сладкой выпечки, десертов и газировки — продуктов, которые вредят сердцу и сосудам. Врач отмечает, что если сладкой газировкой запивать продукты с трансжирами, то такое сочетание ускорит развитие деменции. Гадзиян советует пить чистую воду и травяные чаи.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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В Европе из-за отсутствия российских туристов проблемы у многих компаний, работающих в туристической отрасли. Об этом...Подробнее
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