Онколог РФ Воробьёв назвал 3 изменения в питании для снижения риска рака

ГЛАС.ru: Житель Анапы рассказал о том, чем город отпугивает туристов
«Дикий анапский сервис» отпугивает туристов от некогда популярного курорта. Как рассказал житель Анапы Андрей Ворсов,...Подробнее
Онколог рассказал, как питание поможет избежать рака. Об этом сообщает издание «МедикФорум».
Риски заболеть некоторыми наиболее распространенными видами онкологии, по словам врача Андрея Воробьева, можно уменьшить, пересмотрев свои привычки. Не секрет, что курение — один из серьезных провокаторов рака. Однако и питание в вероятности заболеть играет не последнюю роль.
Воробьев отметил, что алкоголь, полуфабрикаты и красное мясо нередко вызывают рак кишечника, груди или легких. А правильное питание со множеством овощей и фруктов помогает уменьшить риски заболеть.
«Сокращение употребления алкоголя, красного мяса и полуфабрикатов может сделать вас менее склонными к раку кишечника, молочной железы и легких. Чем больше вы придерживаетесь рекомендаций, которые включают поддержание здорового веса и соблюдение диеты, богатой цельнозерновыми продуктами, фруктами, овощами и бобовыми, тем больше вы можете снизить риск», - подчеркнул врач.
На эту тему недавно даже было проведено исследование, подтвердившее утверждение. За каждую «правильную» привычку в образе жизни респондентам начислялись баллы. Оказалось, что каждый дополнительный балл уменьшает вероятность развития рака кишечника на 12%, рака молочной железы на 11% и рака легких на 8%.
В то же время врач напомнил, что существуют и «не поддающиеся изменению факторы, такие как рак в семейном анамнезе и воздействие окружающей среды, на которые нельзя повлиять».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
«Дикий анапский сервис» отпугивает туристов от некогда популярного курорта. Как рассказал житель Анапы Андрей Ворсов,...Подробнее
Россияне любят отдыхать на Кипре, ведь там хорошая погода и при этом можно погулять по местным достопримечательностям....Подробнее
Глава администрации Смольного Александр Беглов «продавил» назначение Натальи Чечиной и Бориса Пиотровского на должность...Подробнее
Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов сделал уже второе за сегодня заявление касательно ситуации с депутатом Госдумы...Подробнее
Стоимость услуг для отдыхающих, туристов и путешественников растёт далее, как грибы после дождя, однако, эксперты в...Подробнее
Паразиты, которые живут в организме хозяина, питаясь его питательными веществами, могут вызывать тяжелые заболевания....Подробнее
Гражданин России, 40-летний Вячеслав Нечипорук, был убит в центре Стамбула, неподалеку от криминально неблагополучного...Подробнее
Представитель администрации российского президента, занимающийся международными вопросами, Юрий Ушаков сообщил о...Подробнее
Президент РФ Владимир Путин был удивлен тому, что участникам СВО не выплачивают дополнительное вознаграждение за...Подробнее
Врач предупредил о раннем признаке инфаркта. Об этом сообщает издание «МедикФорум». О том, что приближается сердечный...Подробнее
Комментировать