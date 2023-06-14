Онколог РФ Воробьёв назвал 3 изменения в питании для снижения риска рака

Сегодня, 18:24

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Онколог РФ Воробьёв назвал 3 изменения в питании для снижения риска рака
Фото из открытых источников

Онколог рассказал, как питание поможет избежать рака. Об этом сообщает издание «МедикФорум».

Риски заболеть некоторыми наиболее распространенными видами онкологии, по словам врача Андрея Воробьева, можно уменьшить, пересмотрев свои привычки. Не секрет, что курение — один из серьезных провокаторов рака. Однако и питание в вероятности заболеть играет не последнюю роль.

Воробьев отметил, что алкоголь, полуфабрикаты и красное мясо нередко вызывают рак кишечника, груди или легких. А правильное питание со множеством овощей и фруктов помогает уменьшить риски заболеть.

«Сокращение употребления алкоголя, красного мяса и полуфабрикатов может сделать вас менее склонными к раку кишечника, молочной железы и легких. Чем больше вы придерживаетесь рекомендаций, которые включают поддержание здорового веса и соблюдение диеты,  богатой цельнозерновыми продуктами, фруктами, овощами и бобовыми, тем больше вы можете снизить риск», - подчеркнул врач.

На эту тему недавно даже было проведено исследование, подтвердившее утверждение. За каждую «правильную» привычку в образе жизни респондентам начислялись баллы. Оказалось, что каждый дополнительный балл уменьшает вероятность развития рака кишечника на 12%, рака молочной  железы на 11% и рака легких на 8%.

В то же время врач напомнил, что существуют и «не поддающиеся изменению факторы, такие как рак в семейном анамнезе и воздействие окружающей среды, на которые нельзя повлиять».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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