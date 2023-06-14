Составлен список опасностей, которые подстерегают россиян на пляже

Эксперты предупреждают россиян, которые отправляются на морское побережье, о подстерегающей их опасности. Речь идет о заражении различными инфекциями на пляже.

Одной из них является лептоспироз, который передается при купании в загрязненной воде. Чаще всего он передается от мышей, крыс, полевок и ондатр. К симптомам этого заболевания можно отнести лихорадку, головную боль, боли в животе и петехиальные кровоизлияния, особенно вокруг глаз. В тяжелых случаях поражаются печень, почки, легкие, сосудистая система и даже мозг.

Еще одна инфекция, которую можно подхватить в морской воде, — галофилез. Заразившийся этой инфекцией может жаловаться на диарею и сильную боль в животе. Также возможны повышение температуры и интоксикация. Галофилез может привести к обезвоживанию, особенно у детей.

Одной из самых распространенных инфекций является дизентерия. Симптомы включают головную боль и выраженную интоксикацию.

Полиовирусы, эховирусы и вирусы Коксаки входят в группу энтеровирусных инфекций, которые также представляют опасность. Эховирусы и вирусы Коксаки могут стать причиной кишечных расстройств, а тяжелые случаи связаны с такими болезнями, как менингит, миокардит и сепсис. Эти вирусы передаются через зараженную воду, грязные руки или воздушно-капельным путем.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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