Составлен список опасностей, которые подстерегают россиян на пляже

ГЛАС.ru: Житель Анапы рассказал о том, чем город отпугивает туристов
«Дикий анапский сервис» отпугивает туристов от некогда популярного курорта. Как рассказал житель Анапы Андрей Ворсов,...Подробнее
Эксперты предупреждают россиян, которые отправляются на морское побережье, о подстерегающей их опасности. Речь идет о заражении различными инфекциями на пляже.
Одной из них является лептоспироз, который передается при купании в загрязненной воде. Чаще всего он передается от мышей, крыс, полевок и ондатр. К симптомам этого заболевания можно отнести лихорадку, головную боль, боли в животе и петехиальные кровоизлияния, особенно вокруг глаз. В тяжелых случаях поражаются печень, почки, легкие, сосудистая система и даже мозг.
Еще одна инфекция, которую можно подхватить в морской воде, — галофилез. Заразившийся этой инфекцией может жаловаться на диарею и сильную боль в животе. Также возможны повышение температуры и интоксикация. Галофилез может привести к обезвоживанию, особенно у детей.
Одной из самых распространенных инфекций является дизентерия. Симптомы включают головную боль и выраженную интоксикацию.
Полиовирусы, эховирусы и вирусы Коксаки входят в группу энтеровирусных инфекций, которые также представляют опасность. Эховирусы и вирусы Коксаки могут стать причиной кишечных расстройств, а тяжелые случаи связаны с такими болезнями, как менингит, миокардит и сепсис. Эти вирусы передаются через зараженную воду, грязные руки или воздушно-капельным путем.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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«Дикий анапский сервис» отпугивает туристов от некогда популярного курорта. Как рассказал житель Анапы Андрей Ворсов,...Подробнее
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