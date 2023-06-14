«63.RU»: чиновники Минздрава России разработали план по борьбе с гепатитом С в Самарской области

В Самарской области власти решили провести информационную кампанию о профилактике гепатита С.

Соответствующее распоряжение поступило от губернатора региона Виктора Кудряшова, передает «63.RU».

Важно отметить, что уже запланирована целая серий мероприятий для борьбы с распространением этого заболевания, которые будут проводить до 2030 года. Разработаны несколько методов борьбы с гепатитом, в том числе и информационная компания, нацеленная на то, чтобы создать повышенную настороженность среди местных жителей касательно возможности заражения гепатитом С.

В рамках этой кампании планируется проводить разъяснительные работы среди населения. Предусмотрены мероприятия для выявления болезни на ранней стадии.

Медики будут регулярно повышать квалификацию. Решено создать единый реестр для пациентов с гепатитом С.

Отметим, на данный момент самым распространенным способом передачи гепатита является прием инъекционных наркотиков. Дети же заражаются зачастую от матери.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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