Инфекционист Поздняков: избыточное употребление жидкости может привести к отеку мозга

Бытует мнение о том, что человек должен выпивать до двух и более литров воды в сутки. Однако врач-инфекционист Андрей Поздняков советует пить столько воды, сколько хочется. Он считает, что не стоит стремиться выпить определенное количество жидкости. Многое зависит от массы тела, температуры воздуха, потоотделения и рациона. Врач обращает внимание на то, что избыток жидкости в организме опаснее дефицита. Он пояснил:

«В плазме электролитов, прежде всего натрия, становится меньше нормы».

Излишки жидкости всасываются в ЖКТ и начинают попадать в кровь. Таким образом, структура жидкой части крови, то есть плазмы, разбавляется. Такое состояние небезопасно для нервных клеток. Доктор отмечает, что избыточное потребление воды может привести к отеку мозга и летальному исходу. В то же время при лихорадке, диарее, рвоте необходимо восполнять потерю жидкости организма. Кроме того, в регулярном приеме воды нуждаются пожилые люди. Но, так как у них притупляется чувство жажды, им необходимо следовать определенному режиму питья. Нехватка воды, как и ее избыток, оказывает негативное влияние на здоровье и самочувствие.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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