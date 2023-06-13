Врач Нигманова назвала семь признаков, говорящих о червях в организме

Сегодня, 09:39

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Врач Нигманова назвала семь признаков, говорящих о червях в организме
Фото из открытых источников

Паразиты, которые живут в организме хозяина, питаясь его питательными веществами, могут вызывать тяжелые заболевания. Врач-онколог из Уфы Гульнур Нигманова рассказала, что некоторые виды червей могут вызывать страшные симптомы. К примеру, червь-власоглав, который питается кровью, может вызывать анемию. Этот паразит будет жить в организме человека до шести лет. Причем он может обитать в кишечнике, в мозге, сердце и глазах. 

Паразиты могут вызвать хроническую диарею, вздутие живота, изжогу, аллергию и сыпь на коже. На наличие гельминтов в организме указывает и отсутствие аппетита. Некоторые виды паразитов способны проникать в органы, такие как печень, легкие, сердце, мозг и ЖКТ, что может привести к воспалению, кровотечениям, образованию кист и другим серьезным проблемам. 

Определенные паразиты могут повредить кишечную стенку, нарушить процесс пищеварения и ослабить иммунную систему. Гельминты высвобождают токсины, снижают количество получающих организмом питательных веществ и нарушают баланс микрофлоры. Кроме того, паразиты служат переносчиками других инфекций.

Выявить паразитов можно по результатам анализа кала или по анализу крови методом ИФА. Чтобы защитить себя от гельминтов, следует соблюдать правила гигиены, тщательно мыть овощи и фрукты перед употреблением, а также уничтожать насекомых.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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