Минздрав Самарской области ознакомил с рейтингом «болезней-убийц» жителей России

Минздрав Самарской области предоставил статистику смертности в регионе.

На первом месте по числу летальных исходов лидируют заболевания сердца, пишет портал «63.ru». В частности, больше всего умирает жителей региона от ишемической болезни сердца. За минувший год от сердечно-сосудистых заболеваний скончались в Самарской области более 16 тыс. человек.

Около 60% летальных исходов пришлись на атеросклеротическую болезнь сердца. Еще до 40% смертей связаны с цереброваскулярными заболеваниями.

«Среди общего числа больных 51,9% летальных исходов фиксировали у женщин, а 48,1% — у мужчин. Но среди трудоспособного населения цифры иные. В 2022 году от проблем с сердцем и сосудами скончалось 85,3% процентов мужчин трудоспособного возраста», — сообщил региональный Минздрав.

По словам медиков, если возникли симптомы сердечного приступа, следует обратиться за медицинской помощью, поскольку крайне важно не терять ни минуты, чтобы минимизировать его последствия и предотвратить летальный исход.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700