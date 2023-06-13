Минздрав Самарской области ознакомил с рейтингом «болезней-убийц» жителей России

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Минздрав Самарской области предоставил статистику смертности в регионе.
На первом месте по числу летальных исходов лидируют заболевания сердца, пишет портал «63.ru». В частности, больше всего умирает жителей региона от ишемической болезни сердца. За минувший год от сердечно-сосудистых заболеваний скончались в Самарской области более 16 тыс. человек.
Около 60% летальных исходов пришлись на атеросклеротическую болезнь сердца. Еще до 40% смертей связаны с цереброваскулярными заболеваниями.
«Среди общего числа больных 51,9% летальных исходов фиксировали у женщин, а 48,1% — у мужчин. Но среди трудоспособного населения цифры иные. В 2022 году от проблем с сердцем и сосудами скончалось 85,3% процентов мужчин трудоспособного возраста», — сообщил региональный Минздрав.
По словам медиков, если возникли симптомы сердечного приступа, следует обратиться за медицинской помощью, поскольку крайне важно не терять ни минуты, чтобы минимизировать его последствия и предотвратить летальный исход.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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