«Умирают за секунды»: Врач назвал утренний симптом, предупреждающий об угрозе смерти

Сегодня, 09:44

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«Умирают за секунды»: Врач назвал утренний симптом, предупреждающий об угрозе смерти
Фото из открытых источников

Хирург и андролог Марк Гадзиян назвал опасные симптомы, на которые многие люди не обращают внимания. Однако подобные сигналы организма должны заставить человека обратиться к врачу. Очень часто при обследовании врачи обнаруживают критическое ожирение печени, проблемы со зрением из-за смартфонов, катаракту, гипертонию с 25-30 лет и онкозаболевания. А ситуация с образованием тромбов и вовсе может привести к летальному исходу, так как есть риск скончаться за секунды. 

Кандидат медицинских наук обратил внимание, что на проблемы со здоровьем указывает такой тревожный сигнал, как утренний кашель «до задыхания». Причем это актуально как для курильщиков, так и для тех, кто не курит. 

Частные и мучительные головные боли, затянувшаяся диарея, длительная изжога, учащенное сердцебиение и неприятные ощущения в груди —  все эти признаки дают повод не откладывать визит к врачу.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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