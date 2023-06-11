Врач Владислав Шафалинов: боль в груди с отдачей в левую руку говорит о близком инфаркте

Врач предупредил о раннем признаке инфаркта. Об этом сообщает издание «МедикФорум».

О том, что приближается сердечный приступ, по словам профессора, доктора медицинских наук Владислава Шафалинова, может сигнализировать дискомфорт и боль, сконцентрированные по центру грудины. Также нередко при этом боль отдает в левую руку. Медик назвал такие симптомы первым предвестником приближающегося инфаркта.

В то же время, если присутствует колющая боль в районе соска, она, по словам врача, с инфарктом не связана.

«Тревожный признак – боли в области сердца, раньше их называли грудной жабой. Эти неприятные ощущения обычно концентрируются по центру груди. Также у сердечной боли есть еще один характерный симптом: она отдает в левую руку», - предупредил врач.

Если человек столкнулся с такой ситуацией, Шафалинов рекомендует незамедлительно обращаться за медпомощью. Особенно если боли сопровождаются общим ухудшением самочувствия, учащенным пульсом и одышкой. Врач в этом случае может диагностировать приступ ишемической болезни сердца, при котором необходимо обследовать сосуды сердца, сделать ангиографию и коронарографию.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700