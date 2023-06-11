Врач Владислав Шафалинов: боль в груди с отдачей в левую руку говорит о близком инфаркте

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О том, что приближается сердечный приступ, по словам профессора, доктора медицинских наук Владислава Шафалинова, может сигнализировать дискомфорт и боль, сконцентрированные по центру грудины. Также нередко при этом боль отдает в левую руку. Медик назвал такие симптомы первым предвестником приближающегося инфаркта.
В то же время, если присутствует колющая боль в районе соска, она, по словам врача, с инфарктом не связана.
«Тревожный признак – боли в области сердца, раньше их называли грудной жабой. Эти неприятные ощущения обычно концентрируются по центру груди. Также у сердечной боли есть еще один характерный симптом: она отдает в левую руку», - предупредил врач.
Если человек столкнулся с такой ситуацией, Шафалинов рекомендует незамедлительно обращаться за медпомощью. Особенно если боли сопровождаются общим ухудшением самочувствия, учащенным пульсом и одышкой. Врач в этом случае может диагностировать приступ ишемической болезни сердца, при котором необходимо обследовать сосуды сердца, сделать ангиографию и коронарографию.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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