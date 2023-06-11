Врач Владислав Шафалинов: боль в груди с отдачей в левую руку говорит о близком инфаркте

Сегодня, 20:44

0

Image 16+
Врач Владислав Шафалинов: боль в груди с отдачей в левую руку говорит о близком инфаркте
Фото из открытых источников

Врач предупредил о раннем признаке инфаркта. Об этом сообщает издание «МедикФорум».

О том, что приближается сердечный приступ, по словам профессора, доктора медицинских наук Владислава Шафалинова, может сигнализировать дискомфорт и боль, сконцентрированные по центру грудины. Также нередко при этом боль отдает в левую руку. Медик назвал такие симптомы первым предвестником приближающегося инфаркта.

В то же время, если присутствует колющая боль в районе соска, она, по словам врача, с инфарктом не связана.

«Тревожный признак – боли в области сердца, раньше их называли грудной жабой. Эти неприятные ощущения обычно концентрируются по центру груди. Также у сердечной боли есть еще один характерный симптом: она отдает в левую руку», - предупредил врач.

Если человек столкнулся с такой ситуацией, Шафалинов рекомендует незамедлительно обращаться за медпомощью. Особенно если боли сопровождаются общим ухудшением самочувствия, учащенным пульсом и одышкой. Врач в этом случае может диагностировать приступ ишемической болезни сердца, при котором необходимо обследовать сосуды сердца, сделать ангиографию и коронарографию.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Онколог Печерица рассказал, как не пропустить самый смертельный вид рака

Сегодня, 10:29

«Rg.ru»: Врач РФ Марк Гадзиян назвали самый коварный алкогольный напиток, от которого сердце становится невероятно разбухшим

Сегодня, 10:29

Онколог Ахмед эль-Модир назвал семь видов рака, называемых «тихими убийцами»

Вчера, 09:34

«RG.RU»: Врач-реаниматолог РФ Лишова рассказала, что делать в случае отравления метанолом

11-06-2023, 18:49

76.ru: нарколог из РФ Волков развеял пять главных мифов об употреблении алкоголя

11-06-2023, 14:34

Врач-эндокринолог из РФ Павлова назвала самый опасный продукт для сосудов

11-06-2023, 10:34

Британские ученые заявили о том, что длительный COVID-19 влияет на здоровье человека еще более тяжело, чем рак на четвертой стадии

10-06-2023, 11:29

Диетолог Мансурова назвала продукты, которые нужно есть каждый день

8-06-2023, 12:39

Sport24.ru рассказал об опасности варикоза для жизни

7-06-2023, 16:44

Эндокринолог России Антонина Гуреева назвала три признака, что вы едите слишком много сахара

6-06-2023, 15:14

Доктор Лебедева назвала сбой в работе поджелудочной железы опасным для всего организма

6-06-2023, 10:49

Нескольким категориям россиян посоветовали избегать полетов

5-06-2023, 14:54

Вялов: дискомфорт в животе может указывать на будущий рак

5-06-2023, 14:04

Врач назвала кашу, которая вызывает рост жира на животе

5-06-2023, 13:49

Защитить печень помогут авокадо, овсянка и зеленый чай

5-06-2023, 12:14

Андролог рассказал об особенностях секса в пожилом возрасте

4-06-2023, 13:19

Российские страховщики зафиксировали рост выплат из-за онкологических заболеваний

2-06-2023, 09:09

Врач Екатерина Серебренникова перечислила вредные продукты, которые на самом деле полезны

2-06-2023, 08:59

РГ: Гепатолог РФ Сергей Вялов рассказал о дешевой, но полезной закуске, которая поможет очистить кишечник

30-05-2023, 11:39

Pravda.ru: Врач-нутрициолог Новикова сообщила, что сахар ускоряет старение

30-05-2023, 09:34

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

«RG.RU»: Врач-реаниматолог РФ Лишова рассказала, что делать в случае отравления метанолом

«RG.RU»: Врач-реаниматолог РФ Лишова рассказала, что делать в случае отравления метанолом

11-06-2023, 18:49

0

Врач предупредила, как распознать отравление метанолом. Об этом сообщает издание «Российская газета». Недавнее массовое...

Подробнее
76.ru: нарколог из РФ Волков развеял пять главных мифов об употреблении алкоголя

76.ru: нарколог из РФ Волков развеял пять главных мифов об употреблении алкоголя

11-06-2023, 14:34

0

Стало известно, какие свойства алкоголя оказались опасными мифами. Об этом сообщает издание 76.ru. По словам главного...

Подробнее
NYT: чиновники США и Евросоюза назвали два сценария успеха контрнаступления ВС Украины

NYT: чиновники США и Евросоюза назвали два сценария успеха контрнаступления ВС Украины

11-06-2023, 11:54

0

Высокопоставленные чиновники из США и стран Европы возвращение Украиной всех занятых Россией территорий оценивают как...

Подробнее
Бойцы ВС РФ в Артемовске попросили ЧВК «Вагнер» поделиться опытом и помочь со снабжением

Бойцы ВС РФ в Артемовске попросили ЧВК «Вагнер» поделиться опытом и помочь со снабжением

10-06-2023, 22:10

0

Видео встречи командира ЧВК «Вагнер» с позывным Лотос и бойцов ВС РФ в Артемовске опубликовал Telegram-канал...

Подробнее
АТОР: отдых в Абхазии самый дешевый на черноморском побережье

АТОР: отдых в Абхазии самый дешевый на черноморском побережье

Вчера, 12:14

0

Нынешний летний сезон показал, что Абхазия является самым дешевым направлением на черноморском побережье и только Крым...

Подробнее
Врач-эндокринолог из РФ Павлова назвала самый опасный продукт для сосудов

Врач-эндокринолог из РФ Павлова назвала самый опасный продукт для сосудов

11-06-2023, 10:34

0

Жареные продукты опаснее, чем свинина, уверена врач-эндокринолог Зухра Павлова. Она подчеркнула, что блюдо становится...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Рогов проинформировал о ситуации на запорожском направлении фронта

Рогов проинформировал о ситуации на запорожском направлении фронта

11-06-2023, 16:04

0

Член главного совета администрации Запорожской области, глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов...

Подробнее
Военный эксперт Кнутов обозначил два приоритетных направления в наступлении ВСУ

Военный эксперт Кнутов обозначил два приоритетных направления в наступлении ВСУ

11-06-2023, 17:49

0

Наступление ВС Украины идет уже несколько дней. На первом этапе российские войска с поставленными перед ними задачами...

Подробнее
Издание «Politico» сообщило о разведывательной деятельности Китая по отношению к США

Издание «Politico» сообщило о разведывательной деятельности Китая по отношению к США

11-06-2023, 11:14

0

В издании «Politico» опубликована статья, в которой рассказывается о разведывательной деятельности Китая по отношению к...

Подробнее
Россияне нашли лазейку, чтобы легально попасть в США

Россияне нашли лазейку, чтобы легально попасть в США

Вчера, 13:54

0

Популярный кубинский курорт Варадеро стал пунктом отправления для россиян, которые планируют добраться до территории...

Подробнее