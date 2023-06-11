Онколог Печерица рассказал, как не пропустить самый смертельный вид рака

Не все виды рака проявляют симптомы сразу. Некоторые виды онкозаболеваний выявляются только после метастазирования опухоли. Егор Печерица, онколог Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины, сказал, что рак легких в настоящее время считается самой смертоносной формой онкологии. Это связано с тем, что легкое не болит и его поражение могут обнаружить, когда заболевание начинает создавать проблемы.

Опухоль, как правило, не проявляет себя, если только она немаленькая и не поразила грудную стенку или близлежащие органы. Это происходит потому, что в легких нет болевых рецепторов, и человек не чувствует боли до поздней стадии заболевания. А уже через полгода рак дает метастазы. Кашель и одышка появляются, когда опухоль проникает в бронхи. В связи с этим врач призывает не игнорировать такие сигналы организма, как отдышка, кровь при кашле и резкая потеря веса.

При этом доктор отмечает, что это предупреждение актуально не только для курящих людей. Печерица отмечает, что болезнь можно обнаружить во время флюорографии, рентгеновского исследования или низкодозной компьютерной томографии. Эти методы помогут обнаружить болезнь на ранней стадии, поэтому следует ежегодно проходить обследование легких.

В России этот вид рака выявляется на последней стадии у 43% пациентов, что является ужасающей статисткой. Как правило, в течение года после постановки диагноза половина из этого числа умирает.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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