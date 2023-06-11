Онколог Печерица рассказал, как не пропустить самый смертельный вид рака

Сегодня, 10:29

0

Image 16+
Онколог Печерица рассказал, как не пропустить самый смертельный вид рака
Фото из открытых источников

Не все виды рака проявляют симптомы сразу. Некоторые виды онкозаболеваний выявляются только после метастазирования опухоли. Егор Печерица, онколог Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины, сказал, что рак легких в настоящее время считается самой смертоносной формой онкологии. Это связано с тем, что легкое не болит и его поражение могут обнаружить, когда заболевание начинает создавать проблемы. 

Опухоль, как правило, не проявляет себя, если только она немаленькая и не поразила грудную стенку или близлежащие органы. Это происходит потому, что в легких нет болевых рецепторов, и человек не чувствует боли до поздней стадии заболевания. А уже через полгода рак дает метастазы. Кашель и одышка появляются, когда опухоль проникает в бронхи. В связи с этим врач призывает не игнорировать такие сигналы организма, как отдышка, кровь при кашле и резкая потеря веса. 

При этом доктор отмечает, что это предупреждение актуально не только для курящих людей. Печерица отмечает, что болезнь можно обнаружить во время флюорографии, рентгеновского исследования или низкодозной компьютерной томографии. Эти методы помогут обнаружить болезнь на ранней стадии, поэтому следует ежегодно проходить обследование легких. 

В России этот вид рака выявляется на последней стадии у 43% пациентов, что является ужасающей статисткой. Как правило, в течение года после постановки диагноза половина из этого числа умирает.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Онколог Печерица рассказал, как не пропустить самый смертельный вид рака

Сегодня, 10:29

«Rg.ru»: Врач РФ Марк Гадзиян назвали самый коварный алкогольный напиток, от которого сердце становится невероятно разбухшим

Сегодня, 10:29

Онколог Ахмед эль-Модир назвал семь видов рака, называемых «тихими убийцами»

Вчера, 09:34

«RG.RU»: Врач-реаниматолог РФ Лишова рассказала, что делать в случае отравления метанолом

11-06-2023, 18:49

76.ru: нарколог из РФ Волков развеял пять главных мифов об употреблении алкоголя

11-06-2023, 14:34

Врач-эндокринолог из РФ Павлова назвала самый опасный продукт для сосудов

11-06-2023, 10:34

Британские ученые заявили о том, что длительный COVID-19 влияет на здоровье человека еще более тяжело, чем рак на четвертой стадии

10-06-2023, 11:29

Диетолог Мансурова назвала продукты, которые нужно есть каждый день

8-06-2023, 12:39

Sport24.ru рассказал об опасности варикоза для жизни

7-06-2023, 16:44

Эндокринолог России Антонина Гуреева назвала три признака, что вы едите слишком много сахара

6-06-2023, 15:14

Доктор Лебедева назвала сбой в работе поджелудочной железы опасным для всего организма

6-06-2023, 10:49

Нескольким категориям россиян посоветовали избегать полетов

5-06-2023, 14:54

Вялов: дискомфорт в животе может указывать на будущий рак

5-06-2023, 14:04

Врач назвала кашу, которая вызывает рост жира на животе

5-06-2023, 13:49

Защитить печень помогут авокадо, овсянка и зеленый чай

5-06-2023, 12:14

Андролог рассказал об особенностях секса в пожилом возрасте

4-06-2023, 13:19

Российские страховщики зафиксировали рост выплат из-за онкологических заболеваний

2-06-2023, 09:09

Врач Екатерина Серебренникова перечислила вредные продукты, которые на самом деле полезны

2-06-2023, 08:59

РГ: Гепатолог РФ Сергей Вялов рассказал о дешевой, но полезной закуске, которая поможет очистить кишечник

30-05-2023, 11:39

Pravda.ru: Врач-нутрициолог Новикова сообщила, что сахар ускоряет старение

30-05-2023, 09:34

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

«Турпром»: Турист РФ поделился способом экономии в Турции на завтраках

«Турпром»: Турист РФ поделился способом экономии в Турции на завтраках

10-06-2023, 12:59

0

Об отдыхе в Турции и о том, как можно сэкономить, рассказали туристы, которые там побывали. Один из отдыхающих на своем...

Подробнее
«RG.RU»: Врач-реаниматолог РФ Лишова рассказала, что делать в случае отравления метанолом

«RG.RU»: Врач-реаниматолог РФ Лишова рассказала, что делать в случае отравления метанолом

11-06-2023, 18:49

0

Врач предупредила, как распознать отравление метанолом. Об этом сообщает издание «Российская газета». Недавнее массовое...

Подробнее
Россиянам рассказали, стоит ли отказываться от отдыха в Египте

Россиянам рассказали, стоит ли отказываться от отдыха в Египте

10-06-2023, 17:54

0

8 июня на египетском курорте случился печальный инцидент. Там произошло нападение на российского туриста, которое...

Подробнее
76.ru: нарколог из РФ Волков развеял пять главных мифов об употреблении алкоголя

76.ru: нарколог из РФ Волков развеял пять главных мифов об употреблении алкоголя

11-06-2023, 14:34

0

Стало известно, какие свойства алкоголя оказались опасными мифами. Об этом сообщает издание 76.ru. По словам главного...

Подробнее
NYT: чиновники США и Евросоюза назвали два сценария успеха контрнаступления ВС Украины

NYT: чиновники США и Евросоюза назвали два сценария успеха контрнаступления ВС Украины

11-06-2023, 11:54

0

Высокопоставленные чиновники из США и стран Европы возвращение Украиной всех занятых Россией территорий оценивают как...

Подробнее
«Амбиции, чтобы жить в Великой России»: Пригожин отреагировал на мнение о существовании у него личных стремлений 

«Амбиции, чтобы жить в Великой России»: Пригожин отреагировал на мнение о существовании у него личных стремлений 

10-06-2023, 19:45

0

Россия должна стать великой страной, которая будет ставить свои условия всему миру. Соответствующее заявление сделал...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Бойцы ВС РФ в Артемовске попросили ЧВК «Вагнер» поделиться опытом и помочь со снабжением

Бойцы ВС РФ в Артемовске попросили ЧВК «Вагнер» поделиться опытом и помочь со снабжением

10-06-2023, 22:10

0

Видео встречи командира ЧВК «Вагнер» с позывным Лотос и бойцов ВС РФ в Артемовске опубликовал Telegram-канал...

Подробнее
АТОР: отдых в Абхазии самый дешевый на черноморском побережье

АТОР: отдых в Абхазии самый дешевый на черноморском побережье

Вчера, 12:14

0

Нынешний летний сезон показал, что Абхазия является самым дешевым направлением на черноморском побережье и только Крым...

Подробнее
Врач-эндокринолог из РФ Павлова назвала самый опасный продукт для сосудов

Врач-эндокринолог из РФ Павлова назвала самый опасный продукт для сосудов

11-06-2023, 10:34

0

Жареные продукты опаснее, чем свинина, уверена врач-эндокринолог Зухра Павлова. Она подчеркнула, что блюдо становится...

Подробнее
Рогов проинформировал о ситуации на запорожском направлении фронта

Рогов проинформировал о ситуации на запорожском направлении фронта

11-06-2023, 16:04

0

Член главного совета администрации Запорожской области, глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов...

Подробнее