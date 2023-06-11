«Rg.ru»: Врач РФ Марк Гадзиян назвали самый коварный алкогольный напиток, от которого сердце становится невероятно разбухшим

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Пиво нельзя называть «безобидным» алкогольным напитком, уверены российские врачи.
Хирург-уролог, онкоуролог Марк Гадзиян предупредил, что пиво может провоцировать серьезные проблемы со здоровьем, пишет «RG.RU».
По его словам, при частом употреблении пива у человека формируется так называемое «пивное» или «бычье» сердце. Сердце увеличивается существенно в размерах и этот процесс является необратимым.
Но пиво вредит не только сердцу. Оно может провоцировать онкологию, например, рак кишечника. Это очень опасное заболевание, так как диагностировать его на ранних этапах сложно, поскольку оно часто прячется за такими симптомами, как боли в животе или в спине.
В пиве также содержится много этанола, плохо влияющего на нервную систему.
Поэтому стоит принять тот факт, что пиво, как и другой алкоголь, вредит здоровью. А значит, употреблять его не стоит, но если отказываться совсем от пива не хочется, то не следует пить его больше нескольких бокалов в неделю.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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