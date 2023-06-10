Онколог Ахмед эль-Модир назвал семь видов рака, называемых «тихими убийцами»

Сегодня, 09:34

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Онколог Ахмед эль-Модир назвал семь видов рака, называемых «тихими убийцами»
Фото из открытых источников

Медики предупреждают о семи видах рака, известных как «тихие убийцы». Ахмед Эль-Модир, консультант-онколог, сказал, что первые признаки этих заболеваний часто остаются незамеченными или могут быть приняты за симптомы менее серьезных недугов. Он рассказал о некоторых признаках, на которые следует обратить внимание.

Наиболее распространенный вид онкозаболевания — колоректальный рак. Он развивается в толстой и прямой кишках. На заболевание указывают кровь в кале, беспричинная потеря веса, изменения в ритме кишечника и усталость. Рак шейки матки, который обычно вызывается вирусом папилломы человека, коварен тем, что он развивается медленно. Его симптомы — вагинальное кровотечение и тяжелое течение месячных. Рак печени, как правило, диагностируется на поздних стадиях. На развитие этого вида онкологии указывают продолжительная боль в животе, потеря аппетита, сильная утомляемость, тошнота, рвота, а также светлый стул и постоянное чувство сытости.

Небольшой кашель, затруднение дыхания и повторяющиеся инфекции дыхательных путей — симптомы, указывающие на рак легких. Увеличение живота, ощущение насыщенности, частые мочеиспускания, изменения в менструальном цикле и потеря веса — такие признаки говорят о развивающемся раке яичников. 

Рак простаты характеризуется такими симптомами, как затрудненное мочеиспускание, частые позывы в туалет, слабый или прерывистый поток мочи. Одно из самых агрессивных заболеваний — рак поджелудочной железы обычно диагностируется на поздних стадиях. На этот вид рака указывают боль в верхней части живота, потеря аппетита, утомляемость, желтуха и потеря веса.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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