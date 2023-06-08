«RG.RU»: Врач-реаниматолог РФ Лишова рассказала, что делать в случае отравления метанолом

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Врач предупредила, как распознать отравление метанолом. Об этом сообщает издание «Российская газета».
Недавнее массовое отравление россиян суррогатным алкоголем не оставило равнодушным никого. Тогда пострадало более сотни человек, 31 из которых умерли. При этом, если бы медицинская помощь была оказана вовремя, некоторые жизни можно было бы спасти.
Врач анестезиолог-реаниматолог, эксперт «Инвитро» Екатерина Лишова подчеркнула, что при отравлении метанолом в качестве первой помощи можно выпить немного водки — ее 40% этаноловый спирт снизит концентрацию метанола в организме. При этом ферменты буду окислять спирты и не давать образовываться опасным метаболитам метанола.
«Действительно, этанол (этиловый спирт) является антидотом при отравлении метанолом, его использование официально рекомендовано при оказании медицинской помощи пострадавшим. Поэтому, если симптоматика точно свидетельствует о том, что произошло отравление именно метиловым спиртом, взрослому пострадавшему дают выпить 40% этиловый спирт (водку), не более 50-70 мл», — прокомментировала врач.
Такая терапия, по словам Лишовой, может быть продолжена и после госпитализации параллельно с другими назначениями.
«Введение этанола проводят до тех пор, пока концентрация метанола и опасных метаболитов не снизится до безопасных уровней и не восстановится нормальное кислотно-щелочное равновесие в организме», — подчеркнула реаниматолог.
В то же время, по словам врача, диагностировать отравление метанолом возможно только в условиях клиники. Также и «введение этилового спирта должно проходить только под контролем врача».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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