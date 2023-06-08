76.ru: нарколог из РФ Волков развеял пять главных мифов об употреблении алкоголя

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Стало известно, какие свойства алкоголя оказались опасными мифами. Об этом сообщает издание 76.ru.
По словам главного нарколога Ярославской области Александра Волкова, вокруг алкоголя существует немало мифов, которые в итоге могут обернуться негативными последствиями. Так, один из самых распространенных — что алкогольными напитками можно снять стресс и бокал того или иного напитка не помешают.
На самом деле любой алкоголь является депрессантом и спустя недолгое время без новой порции напитка человек впадает в апатию и перестает радоваться жизни. А вскоре стресс возникает по причине отсутствия алкоголя.
«И действительно, с помощью алкоголя возможно снятие поверхностного эмоционального напряжения... Зато потом искусственное удовольствие заканчивается, а стресс ощущается гораздо сильнее. Употребление спиртных напитков значительно снижает уровень стрессоустойчивости организма», — предупредил нарколог.
Второе распространенное заблуждение — спиртные напитки помогают от бессонницы. В какой-то мере так и есть, но при этом качество сна в разы хуже — сон неглубокий и тревожный. Человек просыпается в разбитом состоянии, далеком от отдыха.
«... А на определенном этапе привычка усыплять себя с помощью хмельных напитков приводит к обратному явлению — упорной бессоннице, а в дальнейшем — к алкогольной зависимости», — заметил врач.
Миф третий — красное вино полезно для здоровья. Многие к тому же уверены, что оно — залог долголетия. Жителям Средиземноморья, которым свойственно регулярное употребление бокала красного вина, присущ также и своеобразный рацион — рыба, овощи, зелень и растительные масла. Именно они способствуют снижению рисков развития сердечно-сосудистых заболеваний, но отнюдь не вино. Долгожители Кавказа должны благодарить за это горный воздух и натуральные продукты питания.
Еще одно заблуждение пугает алкозависимых людей: отказавшись от алкоголя, они могут пристраститься к наркотикам. Однако, по словам Александра Волкова, это никак не взаимосвязано.
«Зафиксированный рост заболеваемости наркоманией обусловлен не активизацией борьбы с алкоголизмом, а общей тенденцией распространения новых синтетических наркотических средств как в России, так и в других странах. Благодаря интернету наркотики стали, к сожалению, более доступными и активнее распространяются среди молодежи», — объяснил нарколог.
Он подчеркнул, что выработка организмом человека фермента, нейтрализующего алкоголь (алкогольдегидрогеназы), зависит от этнической принадлежности. И если итальянцы, французы и некоторые другие народности более адаптированы к употреблению спиртных напитков, то россияне, особенно жители Крайнего Севера, могут приобрести алкогольную зависимость, поскольку АДГ у них практически не вырабатывается.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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