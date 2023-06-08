76.ru: нарколог из РФ Волков развеял пять главных мифов об употреблении алкоголя

Стало известно, какие свойства алкоголя оказались опасными мифами. Об этом сообщает издание 76.ru.

По словам главного нарколога Ярославской области Александра Волкова, вокруг алкоголя существует немало мифов, которые в итоге могут обернуться негативными последствиями. Так, один из самых распространенных — что алкогольными напитками можно снять стресс и бокал того или иного напитка не помешают.

На самом деле любой алкоголь является депрессантом и спустя недолгое время без новой порции напитка человек впадает в апатию и перестает радоваться жизни. А вскоре стресс возникает по причине отсутствия алкоголя.

«И действительно, с помощью алкоголя возможно снятие поверхностного эмоционального напряжения... Зато потом искусственное удовольствие заканчивается, а стресс ощущается гораздо сильнее. Употребление спиртных напитков значительно снижает уровень стрессоустойчивости организма», — предупредил нарколог.

Второе распространенное заблуждение — спиртные напитки помогают от бессонницы. В какой-то мере так и есть, но при этом качество сна в разы хуже — сон неглубокий и тревожный. Человек просыпается в разбитом состоянии, далеком от отдыха.

«... А на определенном этапе привычка усыплять себя с помощью хмельных напитков приводит к обратному явлению — упорной бессоннице, а в дальнейшем — к алкогольной зависимости», — заметил врач.

Миф третий — красное вино полезно для здоровья. Многие к тому же уверены, что оно — залог долголетия. Жителям Средиземноморья, которым свойственно регулярное употребление бокала красного вина, присущ также и своеобразный рацион — рыба, овощи, зелень и растительные масла. Именно они способствуют снижению рисков развития сердечно-сосудистых заболеваний, но отнюдь не вино. Долгожители Кавказа должны благодарить за это горный воздух и натуральные продукты питания.

Еще одно заблуждение пугает алкозависимых людей: отказавшись от алкоголя, они могут пристраститься к наркотикам. Однако, по словам Александра Волкова, это никак не взаимосвязано.

«Зафиксированный рост заболеваемости наркоманией обусловлен не активизацией борьбы с алкоголизмом, а общей тенденцией распространения новых синтетических наркотических средств как в России, так и в других странах. Благодаря интернету наркотики стали, к сожалению, более доступными и активнее распространяются среди молодежи», — объяснил нарколог.

Он подчеркнул, что выработка организмом человека фермента, нейтрализующего алкоголь (алкогольдегидрогеназы), зависит от этнической принадлежности. И если итальянцы, французы и некоторые другие народности более адаптированы к употреблению спиртных напитков, то россияне, особенно жители Крайнего Севера, могут приобрести алкогольную зависимость, поскольку АДГ у них практически не вырабатывается.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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