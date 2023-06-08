«Не свинина, не что-то жирное»: Врач-эндокринолог РФ Павлова назвала самый опасный продукт для сосудов

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Жареные продукты опаснее, чем свинина, уверена врач-эндокринолог Зухра Павлова.
Она подчеркнула, что блюдо становится автоматически опасным для здоровья, если его пожарить. В своем ТГ-канале Павлова отметила, что жареная пища плохо влияет на сердце и сосуды. Поэтому важно контролировать не только качество продуктов, но и способ их приготовления. Жаренную пищу она советует заменить на запеченную.
Рекомендует Павлова исключить из рациона колбасу. По ее словам, лучше вместо колбасы съесть запеченное мясо.
«Я бы отказалась полностью от такого процесса приготовления пищи как жаренье. Также лучше убрать колбасы из своего холодильника. Я не помню, когда я ела колбасу. Есть прекрасный способ — запечь кусок мяса, порезать его. Это лучше любой колбасы. И вкусно, и полезно, и сытно», — сообщила Павлова.
Напомнила она и о том, что здоровью вредит сахар. По ее словам, сахар способствует развитию атеросклероза, появлению опасных патологий сосудов и прочих недугов. Поэтому тем, кто следит за здоровьем, лучше отказаться и от сладких блюд.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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