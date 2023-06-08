Британские ученые заявили о том, что длительный COVID-19 влияет на здоровье человека еще более тяжело, чем рак на четвертой стадии.

Ученые из Университетского колледжа Лондона и Университета Эксетера изучили последствия длительного воздействия коронавируса, пишет «The Guardian». Они проанализировали истории болезней около 4 000 пациентов от 18 до 65 лет, лечившихся 12 и больше недель.

Исследование показало, что многие после выздоровления продолжали жаловаться на усталость. Ученые отмечают, что длительный ковид влияет на все сферы жизни. Людям сложнее поддерживать социальные отношения, выполнять домашние обязанности и работу. Это сказывается в итоге на их психологическом состоянии.

Поэтому исследователи намерены изучать возможность снижения негативного влияния коронавирусной инфекции, поскольку она все еще остается и, по мнению исследователей, будет провоцировать новые волны заражения.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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