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Британские ученые заявили о том, что длительный COVID-19 влияет на здоровье человека еще более тяжело, чем рак на четвертой стадии.
Ученые из Университетского колледжа Лондона и Университета Эксетера изучили последствия длительного воздействия коронавируса, пишет «The Guardian». Они проанализировали истории болезней около 4 000 пациентов от 18 до 65 лет, лечившихся 12 и больше недель.
Исследование показало, что многие после выздоровления продолжали жаловаться на усталость. Ученые отмечают, что длительный ковид влияет на все сферы жизни. Людям сложнее поддерживать социальные отношения, выполнять домашние обязанности и работу. Это сказывается в итоге на их психологическом состоянии.
Поэтому исследователи намерены изучать возможность снижения негативного влияния коронавирусной инфекции, поскольку она все еще остается и, по мнению исследователей, будет провоцировать новые волны заражения.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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