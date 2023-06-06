Диетолог Мансурова назвала продукты, которые нужно есть каждый день

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Ряд продуктов при ежедневном их употреблении могут обеспечить организм необходимыми питательными веществами.
Врач-диетолог Ирина Мансурова считает, что для отличного самочувствия и бодрости стоит пересмотреть рацион питания. Диетолог обращает внимание на то, что молочные продукты — молоко, йогурт и творог — представляет собой щедрый источник кальция, необходимый для здоровых костей и зубов. Молочные продукты содержат белки и другие важные питательные вещества. Врач советует употреблять нежирные или обезжиренные варианты молочных продуктов. Отличным источником высококачественных белков, ненасыщенных жирных кислот омега-3, а также витаминов и минералов является рыба. Употребление рыбы способствует снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний.
Диетолог упоминает, что омега-3 жирные кислоты имеют противовоспалительные свойства, способствуют здоровью сердца и мозга. Важное значение для поддержания здоровья имеет употребление достаточного количества воды, которая участвует во многих физиологических процессах организма: регулирует температуру тела, удаляет отходы и помогает поддерживать уровень энергии.
Врач рекомендует ежедневно пить около 8 стаканов воды. Незаменимым продуктом для ежедневного употребления являются орехи, содержащие клетчатку, белок, кальций, цинк, магний, медь, фосфор, железо и витамины группы В. В рационе также должно присутствовать мясо как источник белка. Также в мясе есть и пищевые волокна, и другие вещества, укрепляющие иммунитет. Обязательной частью здорового рациона являются яйца, которые содержат витамины D, В2, В12, холин, йод, фолиевую кислоту и антиоксиданты. Диетолог также советует не забывать об овощах, особенно таких, как томаты и морковь, сельдерей и капуста.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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