Sport24.ru рассказал об опасности варикоза для жизни

Сегодня, 16:44

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Sport24.ru рассказал об опасности варикоза для жизни
Фото из открытых источников

Варикозное расширение вен — достаточно распространенное заболевание. Варикоз сказывается на качестве жизни, так как вызывает усталость, тяжесть в ногах и видимые отеки, поскольку расширенные вены препятствуют нормальной циркуляции крови. Симптомы усиливаются, если человек долго сидит или стоит. Признаки этого заболевания варьируются от легкого дискомфорта до серьезных проблем со здоровьем. Если вы испытываете любой из этих симптомов, то следует обратиться за медицинской помощью. 

Варикозное расширение вен относится к недугам, расположенность к которым передается генетически. Помимо этого, вероятность возникновения варикоза увеличивается при наличии лишнего веса, а также при неправильном питании и малоподвижном образе жизни. Часто варикоз развивается у беременных женщин. 

Варикозные вены легко повреждаются и приводят к развитию язв. Варикозное расширение вен значительно повышает риск образования тромбов, что может быть опасно для жизни. Варикоз опасен тем, что может произойти разрыв вены. Это приведет к кровотечению, остановить которое возможно только путем медицинского вмешательства.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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