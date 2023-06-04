Эндокринолог России Антонина Гуреева назвала три признака, что вы едите слишком много сахара

Сегодня, 15:14

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Эндокринолог России Антонина Гуреева назвала три признака, что вы едите слишком много сахара
Фото из открытых источников

Врач-эндокринолог Антонина Гуреева рассказала о признаках, указывающих на то, что человек ест много сахара.

Избыток сахара в питании провоцирует серьезные проблемы со здоровьем, пишет МедикФорум. И Гуреева объяснила, как организм сигнализирует об излишнем потреблении сахара.

Первый тревожный признак, на который стоит обратить внимание, — постоянная усталость. Ошибочно думать, что сладости дают энергию. В реальности сахар может дать энергию на короткий промежуток времени, но в длительной перспективе ослабляет организм.

Постоянные простуды тоже могут быть результатом потребления большого количества сахара. Все потому, что сахар вредит микрофлоре, а она отвечает за иммунную систему организма.

Проблемы с пищеварением тоже могут возникать из-за сахара. Сахар в организме способствует нарушению работы желудочно-кишечного тракта, из-за чего возникают диарея, вздутие живота, метеоризм.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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