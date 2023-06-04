Доктор Лебедева назвала сбой в работе поджелудочной железы опасным для всего организма

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При болезнях поджелудочной железы самочувствие будет постоянно ухудшаться. Сбой в работе поджелудочной опасен для всех органов. Об этом в своем телеграм-канале написала гастроэнтеролог Диляра Лебедева.
Доктор пояснила, что поджелудочная железа вырабатывает ферменты, необходимые для переваривания пищи, а также участвует в синтезе влияющих на уровень глюкозы в крови инсулина и глюкагона. Расстройство работы этого важного органа приведет к большим проблемам во всем организме. В связи с этим врач призывает людей не затягивать с визитом к врачу, если появились тяжесть, дискомфорт или боли в животе.
Для сохранения здоровья поджелудочной железы следует наладить питание, отказаться от фастфуда, алкоголя и курения, а также свести к минимуму употребление сахара, заявила гастроэнтеролог. Также она призвала отказаться от жвачки и леденцов, которые являются возбудителями аппетита. Когда процесс пищеварения запущен, а пища не поступает вовремя, то это может спровоцировать развитие болезни ЖКТ и поджелудочной железы, пояснила врач.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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