Нескольким категориям россиян посоветовали избегать полетов

Жителям Смоленской области рассказали, куда бежать в случае атак БПЛА
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Врач-терапевт Ирина Губанова рассказала о том, кому небезопасны перелеты.
Путешествие на самолете может привести к ухудшению самочувствия у пассажиров с такими заболеваниями, как декомпенсированная сердечная недостаточность, проблемы пищеварительной системы, бронхиальная астма, обструктивные болезни легких, поливалентная аллергия или аллергия с частыми обострениями. Беременным от 36 недель, а также людям с острыми инфекционными заболеваниями и тяжелым сахарным диабетом от полета лучше отказаться. Дело в том, что во время полета многие люди, особенно страдающие от панических атак, испытывают стресс, что чревато повышением давления и учащением сердцебиения. Также во время полета люди с артрозом вынуждены оставаться в неподвижном состоянии длительное время. Кроме того, у людей с артрозом увеличивается риск образования тромбов и закупорки кровеносных сосудов.
Доктор рекомендовала людям с хроническими заболеваниями брать с собой в полет аптечку, а страдающим аэрофобией посоветовала проконсультироваться у психоневролога и принять седативные препараты. Перед перелетом необходимо хорошо выспаться, не пить кофе, не употреблять энергетики и алкоголь.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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