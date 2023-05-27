РГ: Гепатолог РФ Сергей Вялов рассказал о дешевой, но полезной закуске, которая поможет очистить кишечник

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Как считают многие мировые специалисты по питанию и диетологи, ферментированные овощи позиционируют собой действительно настоящий клад для здоровья человека. Это чрезвычайно полезная пища для функционирования кишечника. Как рассказал медицинский специалист, врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов, не случайно квашенная капуста и малосольные огурцы испокон веков еще далекими предками россиян используются в народной медицине.
«В соответствии с научной теорией, ферментирование — это процесс превращения углеводов в спирты и диоксид углерода или органические кислоты. Полезно ли это для здоровья? Да, безусловно», — комментирует опытный медик.
В подобных продуктах имеется много клетчатки, а также ценных органических кислот. Как раз данные ингредиенты и помогают существенно стабилизировать перистальтику кишечника и тщательно очистить его. Вместе с тем, доктор Вялов призвал российских граждан не использовать эти продукты для лечения какого-либо конкретного заболевания.
В первую очередь, нужно провериться и определить проблему кишечника путем подробной диагностики у специалиста. Такую информацию сегодня обнародовали корреспонденты новостного онлайн-издания «Российская газета».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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