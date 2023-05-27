Pravda.ru: Врач России Новикова сообщила, что сахар ускоряет старение

Нутрициолог и биохимик Екатерина Новикова предупредила, что сахар может ускорять старение, поэтому от него лучше отказаться.

Сахар задействован в процессах, которые провоцируют развитие различных заболеваний, пишет «Правда.ру». Доказано, что сахар негативно влияет на работу почек и печени, способствует набору лишнего веса, ухудшает функционирование мозга и наносит вред зубам.

«Сахар вызывает процесс, известный как гликация, который приводит к ускоренному старению кожи. Кожа теряет упругость, становится морщинистой, тусклой, появляются гиперпигментация и высыпания», — отмечает эксперт.

К тому же доказано, что сахар негативно влияет на иммунитет, ухудшает микрофлору, провоцирует риски диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Исследования показали, что сейчас человек потребляет в среднем 50 кг сахара в год, тогда как ранее этот показатель был в районе 15 кг. При этом наблюдается рост смертности от заболеваний, которые могут развиваться из-за избыточного потребления сахара. Поэтому эксперт рекомендует минимизировать потребление сахара, а еще лучше вообще отказаться от него.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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