Pravda.ru: Врач России Новикова сообщила, что сахар ускоряет старение

Туристка из РФ пожаловалась на очень высокие цены во время отдыха в Сочи в 2023
В Сочи цены на отдых в этом году снова выросли, о чем рассказывают туристы, которые уже там отдыхают. По словам Марины...Подробнее
Нутрициолог и биохимик Екатерина Новикова предупредила, что сахар может ускорять старение, поэтому от него лучше отказаться.
Сахар задействован в процессах, которые провоцируют развитие различных заболеваний, пишет «Правда.ру». Доказано, что сахар негативно влияет на работу почек и печени, способствует набору лишнего веса, ухудшает функционирование мозга и наносит вред зубам.
«Сахар вызывает процесс, известный как гликация, который приводит к ускоренному старению кожи. Кожа теряет упругость, становится морщинистой, тусклой, появляются гиперпигментация и высыпания», — отмечает эксперт.
К тому же доказано, что сахар негативно влияет на иммунитет, ухудшает микрофлору, провоцирует риски диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.
Исследования показали, что сейчас человек потребляет в среднем 50 кг сахара в год, тогда как ранее этот показатель был в районе 15 кг. При этом наблюдается рост смертности от заболеваний, которые могут развиваться из-за избыточного потребления сахара. Поэтому эксперт рекомендует минимизировать потребление сахара, а еще лучше вообще отказаться от него.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
В Сочи цены на отдых в этом году снова выросли, о чем рассказывают туристы, которые уже там отдыхают. По словам Марины...Подробнее
Есть продукты, которые увеличивают срок жизни более, чем на 10 лет. Об этом сообщает издание «MF». Врач-диетолог...Подробнее
В результате атаки дроном-камикадзе автомобиля «Нива», принадлежащего Министерству обороны России, двое военнослужащих...Подробнее
Бойцы ЧВК «Вагнер» после отдыха примут решение о своей дальнейшей деятельности, заявил основатель формирования Евгений...Подробнее
Российская армия может выйти к границам Херсонской и Запорожской областей после освобождения «донбасского кольца». Об...Подробнее
Жительница Дальнегорска рассказала о стае опасных собаках, которые кидаются на детей и прохожих, рычат и всячески...Подробнее
Ученые, изучающие историю древнего мира, наткнулись на следы загадочной цивилизации. Речь идет о наботеях — полукочевом...Подробнее
Глава и основатель американской технологической компании NVIDIA Дженсен Хуанг сделал неутешительный прогноз. «Гибкие...Подробнее
Как изменение цвета кожи может быть связано с раком. Об этом сообщает издание «МедикФорум». По словам хирурга-онколога...Подробнее
Политическое руководство Греции приняло решение о блокировке дальнейшего обсуждения очередного, уже одиннадцатого по...Подробнее
Комментировать