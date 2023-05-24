Онколог РФ Карасев: изменение цвета кожи может быть симптомом рака

Как изменение цвета кожи может быть связано с раком. Об этом сообщает издание «МедикФорум».

По словам хирурга-онколога Ивана Карасева, в современных реалиях из-за наличия массы неблагоприятных факторов риски развития онкологии увеличиваются. Если же человек регулярно не досыпает, курит, злоупотребляет алкоголем, ест вредные продукты, риски становятся еще выше. И речь идет не только о раке.

«Рак - только один из множества возможных заболеваний. Еще есть сахарный диабет, гастриты, язвы, колиты, запоры, проблемы с поджелудочной (а без нее люди не живут вообще)», - подчеркнул врач.

Гораздо чаще в последнее время стал встречаться рак поджелудочной железы. Он является одним из самых агрессивных, и операцию при такой онкологии проводят лишь в 15-20% случаев.

Врач назвал симптом, который ни в коем случае нельзя игнорировать, чтобы не пропустить рак поджелудочной железы на ранних стадиях. Так, изменение цвета кожи на желтушный или бледный должно сразу насторожить. То же самое относится и к цвету склер глаз. По словам Карасева, пожелтение кожи может говорить о наличии опухоли в головке железы.

«Желтизна может быть симптомом опухоли головки поджелудочной железы. Землистый цвет лица может говорить о проблемах с железом, которые часто возникают на фоне опухоли в кишечнике», - прокомментировал эксперт.

Спровоцировать этот вид рака могут диабет и панкреатит.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700