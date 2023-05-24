Врач-диетолог Пономарева рассказала о продуктах, которые улучшают здоровье

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Есть продукты, которые увеличивают срок жизни более, чем на 10 лет. Об этом сообщает издание «МедикФорум».
Врач-диетолог Василиса Пономарева напомнила, что на фоне множества факторов, влияющих на продолжительность жизни, важное место занимает рацион. Чем большее количество витаминов, минералов и антиоксидантов потребляет человек, тем качественнее и продолжительнее его жизнь. Она привела в пример жителей «голубых зон», где вероятность достижения 100-летнего возраста выше, чем где-либо еще в мире.
Там обычно люди едят овощи, фрукты, зерновые и бобовые в больших количествах, а вот мясо, молочные продукты, рафинированный сахар и полуфабрикаты стараются обходить стороной.
«Общим для «голубых зон» является диета, состоящая преимущественно или исключительно из растений, с упором на бобовые как основной источник белка», — подчеркнула врач.
Анализ данных последних исследований также показал, что диета с преобладанием растительной пищи полезна и перейти на нее не поздно в любом возрасте. Объясняется полезность растительной пищи большой концентрацией в ней клетчатки, полифенолов, витаминов и минералов, фитохимических веществ. Все они существенно снижают риски хронических заболеваний, благотворно действуют на кишечник, а также уменьшают воспаления, улучшают регуляцию глюкозы.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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