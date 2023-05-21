Эндокринолог Янг перечислила три источника несжигаемого жира на столе

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Людям, которые мечтают похудеть или сохранить свой вес в норме, эндокринолог Екатерина Янг порекомендовала исключить из рациона три группы продуктов, которые являются источниками несжигаемого жира.
Они присутствуют в ежедневном меню многих граждан. Например, трансжиры. Естественно, в качестве добавленных ингредиентов. Например, трансжиры входят в состав магазинной выпечки, чипсов, сладких калорийных продуктов, многих жареных блюд, нарушают нормальный кровоток в результате снижения синтеза простациклина.
Осторожнее следует быть и с употреблением молочных продуктов с высоким инсулиновым индексом. Они будут способствовать набору веса.
Третья группа продуктов — растительные масла. В них важен баланс омега-3 и омега-6. Если переусердствовать с употреблением, могут начать развиваться воспалительные процессы, с переходом в хроническую форму.
Также доктор Янг напомнила о необходимости минимизации употребления сахара и сладостей, которые приводят к повышению уровня инсулина и могут спровоцировать развитие диабета и сердечно-сосудистых недугов, а также алкоголя. Он действует на организм как мощный токсин, передает «РГ».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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