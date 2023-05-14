Врач Пономарева: Изменение рациона после 60 лет может добавить 8 лет жизни

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Врач-диетолог Василиса Пономарева утверждает, что отказ от вредных привычек и изменение рациона питания, особенно в пожилом возрасте, могут увеличить срок жизни на 8-10 лет.
В беседе с «МедикФорум» медик посоветовала придерживаться средиземноморской диеты, которая оказывает крайне положительное влияние на здоровье человека. В ее основе — много свежих овощей и фруктов, много рыбы при незначительном количестве мяса, а также качественные натуральные масла. Предпочтительнее остановить выбор на оливковом.
По словам Пономаревой, если человек решит следовать средиземноморской диете с 20-летнего возраста, он может «накинуть» себе благодаря здоровому питанию до 10 лет жизни. Но даже если сесть на нее после 60 лет (хотя средиземноморская диета это скорее образ жизни, а не временный диетический рацион), то можно добавить себе 8 дополнительных лет жизни.
Даже 80-летним и старше она подходит. Они могут прожить как минимум на три года больше.
При этом для долголетия недостаточно только одной диеты. Важно забыть о вредных привычках, поскольку они губят здоровье и повышают риски возникновения различных заболеваний, а также продолжать сохранять физическую активность.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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