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О вредных для здоровья продуктах рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова.
Она сообщила, что здоровью очень вредят соусы, особенно, если с ними запекать или жарить. По ее словам соусы по степени вреда для организма сопоставимы к алкоголю.
По словам врача, майонез является продуктом, который активно участвует в процессе гликирования. В итоге он делает блюда гораздо более вредными, чем они могли бы быть без него. С этим соусом связывают развитие таких заболеваний, как ожирение, метаболический синдром, сахарный диабет, онкология.
«И, конечно, этот соус стопроцентно вреден для жарки и запекания. Тогда реакция Майяра развернется во всю силу, и в желудок приедет полный набор уже готовых конечных продуктов гликирования», — рассказала врач.
Поэтому стоит отказаться от майонеза при приготовлении любых блюд. В салатах его можно заменить лимонным соком, оливковым маслом или бальзамическим уксусом.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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