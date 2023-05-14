О вредных для здоровья продуктах рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова

Сегодня, 12:14

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О вредных для здоровья продуктах рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова
Фото из открытых источников

О вредных для здоровья продуктах рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова.

Она сообщила, что здоровью очень вредят соусы, особенно, если с ними запекать или жарить. По ее словам соусы по степени вреда для организма сопоставимы к алкоголю.

По словам врача, майонез является продуктом, который активно участвует в процессе гликирования. В итоге он делает блюда гораздо более вредными, чем они могли бы быть без него. С этим соусом связывают развитие таких заболеваний, как ожирение, метаболический синдром, сахарный диабет, онкология.

«И, конечно, этот соус стопроцентно вреден для жарки и запекания. Тогда реакция Майяра развернется во всю силу, и в желудок приедет полный набор уже готовых конечных продуктов гликирования», — рассказала врач.

Поэтому стоит отказаться от майонеза при приготовлении любых блюд. В салатах его можно заменить лимонным соком, оливковым маслом или бальзамическим уксусом.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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