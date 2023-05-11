Пациенты больниц Челябинской области покупают расходники за свои деньги

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Пациентам больниц в Еманжелинском районе Челябинской области приходится покупать расходники за свои деньги. Как сообщает в соцсети «ВКонтакте» местная жительница, с ее мужем случилась неприятность: у него пошла носом кровь. Единственную в этой местности машину скорой помощи вызвать не удалось. Пришлось добираться до поликлиники на частном авто.
В поликлинике терапевт никакой помощи не оказал, и отправил мужчину с кровотечением в Еманжелинскую районную больницу своим ходом. Там в приемном покое ему померили давление и оно оказалось повышенное — 240/120. Пациенту предложили госпитализацию и при этом дали список: шприцы 10 и 20 мл, системы для капельниц, р-р магнезии, лейкопластырь. У жены больного сразу возникли вопросы: почему в больницах нет расходников и кто несет за это ответственность? Почему в больнице после обеда невозможно получить помощь?
Между тем в пресс-службе регионального Минздрава признали: проблема существует, но она носит временный характер.
«По информации больницы, поступление капельниц, перчаток, расходников для диализа будет 16 мая», — ответили в ведомстве.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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