Пациенты больниц Челябинской области покупают расходники за свои деньги

Сегодня, 12:29

0

Image 16+
Пациенты больниц Челябинской области покупают расходники за свои деньги
Фото из открытых источников

Пациентам больниц в Еманжелинском районе Челябинской области приходится покупать расходники за свои деньги. Как сообщает в соцсети «ВКонтакте» местная жительница, с ее мужем случилась неприятность: у него пошла носом кровь. Единственную в этой местности машину скорой помощи вызвать не удалось. Пришлось добираться до поликлиники на частном авто. 

В поликлинике терапевт никакой помощи не оказал, и отправил мужчину с кровотечением в Еманжелинскую районную больницу своим ходом. Там в приемном покое ему померили давление и оно оказалось повышенное — 240/120. Пациенту предложили госпитализацию и при этом дали список: шприцы 10 и 20 мл, системы для капельниц, р-р магнезии, лейкопластырь. У жены больного сразу возникли вопросы: почему в больницах нет расходников и кто несет за это ответственность? Почему в больнице после обеда невозможно получить помощь?

Между тем в пресс-службе регионального Минздрава признали: проблема существует, но она носит временный характер. 

«По информации больницы, поступление капельниц, перчаток, расходников для диализа будет 16 мая», — ответили в ведомстве.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Пациенты больниц Челябинской области покупают расходники за свои деньги

Сегодня, 12:29

Российская телемедицина добралась до Африки

Вчера, 15:04

В Новосибирской области на 33% увеличилось число заболевших сифилисом человек

11-05-2023, 14:54

10 мая на Землю обрушилась магнитная буря

10-05-2023, 11:59

Врач РФ Александра Чистякова предупредила о побочных эффектах настоев для чистки сосудов

9-05-2023, 19:39

PLOS Medicine: Средиземноморская диета эффективно защитит от сахарного диабета

9-05-2023, 14:29

«МF»: Диетолог из РФ Василиса Пономарева объясняет, как можно похудеть и взять здоровье в свои руки

9-05-2023, 12:19

QM: Секс необходим не только для обеспечения биоразнообразия потомства

8-05-2023, 12:29

АиФ: Врач Любовь Дроздова порекомендовала россиянам 6 лайфхаков, как оздоровиться за выходные

7-05-2023, 15:14

Гастроэнтеролог Кашух порекомендовала людям с заболеваниями ЖКТ не есть супы на мясном бульоне

7-05-2023, 12:29

Минздрав и Роспотребнадзор в РФ разъяснили заявление ВОЗ об окончании пандемии коронавируса COVID-19

6-05-2023, 13:09

AI Hadath: здоровье сердца людей и долгая жизнь зависят от восьми факторов

6-05-2023, 11:59

Врач общей практики в РФ Алендеев перечислил 3 сладости, помогающие спасти здоровье

6-05-2023, 10:34

Царьград: Мигранты принесли опасность заражения населения РФ корью

2-05-2023, 19:44

Сергей Иллариошкин назвал крайне опасный ночной симптом: 70% клеток среднего мозга уже погибло

23-04-2023, 10:14

Bloomberg: G7 обсуждают практически полный запрет экспорта в Россию

20-04-2023, 18:49

«МК»: Российские вирусологи заявили, что опасность коронавируса COVID-19 «Арктура» для россиян мала

20-04-2023, 14:14

«ТурПром»: Смертельный вирус добрался до Европы и начал заражать туристов и жителей из других стран

15-04-2023, 12:44

Врач Серебренникова: снизить риск вирусных заболеваний в межсезонье можно посредством закаливания

14-04-2023, 21:44

Трихолог Ева Праудман: тусклый цвет волос может сигнализировать о проблемах с щитовидной железой

14-04-2023, 15:59

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

ТурПром перечислил 16 отелей в Турции, снизивших цены для туристов РФ в мае 2023 года

ТурПром перечислил 16 отелей в Турции, снизивших цены для туристов РФ в мае 2023 года

Сегодня, 08:29

0

В ТурПроме рассказали о том, в каких отелях Турции решили снизить цены на отдых для российских туристов. О том, что в...

Подробнее
В Белгородской области власти прокомментировали сообщения о выходе танков ВСУ к региону

В Белгородской области власти прокомментировали сообщения о выходе танков ВСУ к региону

12-05-2023, 09:24

0

Слухи о том, что ВСУ зашли на танках в Белгородскую область, прокомментировал ТГ-канал «Война с фейками. Белгород». Там...

Подробнее
Euractiv: Евросоюз оценивает потери Украины в 13 тыс. убитыми

Euractiv: Евросоюз оценивает потери Украины в 13 тыс. убитыми

12-05-2023, 18:59

0

За один год и два с половиной месяца, что длится специальная военная операция России, Вооруженные силы Украины потеряли...

Подробнее
Военкор Симонов: отступление военнослужащих ВС РФ вновь открыло для ВСУ трассу Часов Яр — Бахмут

Военкор Симонов: отступление военнослужащих ВС РФ вновь открыло для ВСУ трассу Часов Яр — Бахмут

11-05-2023, 17:03

0

Из-за отступления подразделений ВС РФ военнослужащие ВСУ вновь получили доступ к дороге Часов Яр — Бахмут. Подробную...

Подробнее
Пригожин поделился актуальными данными о продвижении ЧВК "Вагнер" в Бахмуте

Пригожин поделился актуальными данными о продвижении ЧВК "Вагнер" в Бахмуте

Вчера, 00:33

0

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обновил актуальную информацию об остановке в Бахмуте. Заявление...

Подробнее
Подробно объясню: Пригожин назвал бегством перегруппировку подразделений ВС РФ

Подробно объясню: Пригожин назвал бегством перегруппировку подразделений ВС РФ

12-05-2023, 16:52

0

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обещал объяснить более подробно заявление Минобороны РФ о перегруппировке...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

РВ: войска ВСУ прорвали фланг и открыли «дорогу жизни» в Часов Яр

РВ: войска ВСУ прорвали фланг и открыли «дорогу жизни» в Часов Яр

12-05-2023, 10:29

0

Военкоры агентства «Русская Весна» сообщают о том, что в районе Бахмута противник добился определенных успехов. В...

Подробнее
Ребенка с ожогами 65% тела доставили бортом санавиации из Пскова в Санкт-Петербург

Ребенка с ожогами 65% тела доставили бортом санавиации из Пскова в Санкт-Петербург

Сегодня, 00:09

0

В Северную столицу на винтокрылой машине госпитализировали ребенка с очень серьезными ожогами. Его доставили из Пскова...

Подробнее
Гарибашвили сделал заявление по вопросу о санкциях

Гарибашвили сделал заявление по вопросу о санкциях

11-05-2023, 20:39

0

Руководитель грузинского правительства Ираклий Гарибашвили сделал заявление по вопросу о ведении санкций по отношению к...

Подробнее
Ракетные удары в Луганске могли быть нанесены по нефтехранилищам

Ракетные удары в Луганске могли быть нанесены по нефтехранилищам

12-05-2023, 20:19

0

Российские военкоры сообщают о том, что в результате ракетных ударов по Луганску могли быть поражены нефтехранилища....

Подробнее