Российская телемедицина добралась до Африки

Сегодня, 15:04

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Российская телемедицина добралась до Африки
Фото из открытых источников

Популярность телевизионной медицины набирает обороты. В России отношение к этому виду оказания помощи кардинально изменилось во время пандемии коронавируса. Эта отрасль получила настоящий успех в Африке, о чем рассказал член рабочей группы БРИКС и научный сотрудник Российской академии наук Михаил Натензон, которому удалось наладить телемедицинский комплекс в родной деревне бывшего президента ЮАР Джейкоба Зумы. 

Пациенты в Африке получили доступ к широкому спектру обследований с помощью телемедицины, в том числе в области флюороскопии. Сделанные снимки анализируются медицинскими работниками посредством этой технологии. Жители Африки столкнувшиеся с заболеванием, стараются получить комплекс обследований с помощью телемедицины. 

Говоря о том, как это происходит, Натензон отметил, что мобильный госпиталь приезжает в деревню, люди проходят обследование. Данные передаются по спутниковым каналам в госпиталь, где врачи ставят диагноз и дают рекомендации по лечению. Старосте оставляют лекарственные препараты, и он следит, чтобы больные их принимали. При тяжелом состоянии пациента увозят в госпиталь.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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