В Новосибирской области на 33% увеличилось число заболевших сифилисом человек

Сегодня, 14:54

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В Новосибирской области на 33% увеличилось число заболевших сифилисом человек
Фото из открытых источников

В 2022 году в Новосибирской области существенно выросло число людей, заболевших сифилисом.

Как сообщает НСН, ссылаясь на официальную статистику, в регионе количество новых случаев в 2022 году больше, чем выявленных годом ранее, на 33%. По РФ же с 2021 года количество заболевших увеличилось на 44%.

При этом эксперты отмечают, что пациенты с сифилисом поступают в возрасте от 15 до 70 и подавляющее большинство из них заражаются при незащищенном половом акте. Новосибирские врачи отмечают, что заражение через кровь или бытовым путем маловероятно.

Они также рассказали, что признаками сифилиса являются шанкры на половых органах и воспаление паховых лимфоузлов. Также при сифилисе на второй его стадии появляется сыпь по телу, которую часто принимают за экзему. Также может быть воспаление слизистых, напоминающие ангину и конъюнктивит. В третьем периоде болезнь переходит в скрытую (латентную) форму, но остается заразной.

Чтобы не заразиться сифилисом, отмечают медики, следует использовать презервативы и не вступать в беспорядочные половые связи.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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