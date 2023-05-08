10 мая на Землю обрушилась магнитная буря

Сегодня, 11:59

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10 мая на Землю обрушилась магнитная буря
Фото из открытых источников

В ночь на 10 мая на Земле началась магнитная буря, сообщают лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Российской академии наук. Нынешняя буря, которая представляет собой возмущения магнитного поля Земли, является слабой — ее мощность соответствует категории G1. Вероятность геомагнитного шторма 11 мая составляет 25%.

Стоит сказать, что магнитные бури возникают из-за вспышки на солнце, провоцирующей мощный выброс в космос влияющих на магнитное поле Земли протонов и электронов. Резкие изменения в магнитном поле нашей планеты, которые возникают из-за повышенной солнечной активности, оказывают влияние на организм человека. Их воздействие сказывается на вязкости крови, что приводит к увеличению риска образования тромбов, развитию гипоксии тканей и повышению артериального давления.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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