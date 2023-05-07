Врач РФ Александра Чистякова предупредила о побочных эффектах настоев для чистки сосудов

Сегодня, 19:39

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Врач РФ Александра Чистякова предупредила о побочных эффектах настоев для чистки сосудов
Фото из открытых источников

Народные методы чистки сосудов до добра не доведут. Об этом сообщает издание «Лента.ру».

Состояние кровеносных сосудов играет важную роль в самочувствии человека и для многих является проблемой. Поэтому ряд людей, не обращаясь за консультацией к врачам, проводят эксперименты над собой, пытаясь теми или иными средствами «почистить» сосуды. Однако многие «народные» средства, по словам врача Александры Чистяковой, имеют ряд побочных эффектов.

Она отметила, что «чисткой» в народе называют избавление от «холестериновых бляшек», атеросклероза. А эта болезнь протекает безо всяких внешних симптомов, и только когда сосуды уже наполовину непроходимы, начинают появляться первые признаки ишемии.

Первым делом врач посоветовала не заниматься самодиагностикой. Люди старше 40 лет должны регулярно контролировать липидный профиль, делать ультразвуковую допплерографию (УЗДГ) сосудов шеи и головы и ежегодно наблюдаться у кардиолога.

Народными методами лечения Чистякова пользоваться не рекомендует. Она раскритиковала наиболее распространенные в народе способы избавления от «бляшек». Так, смесь чеснока, меда и лимона по большому счету не навредит, но и не поможет. Правда, лимон, содержащий много витамина С, может помочь укрепить стенки сосудов.

Напиток на основе клевера противопоказан при наличии ряда заболеваний, а также для мужчин.

«Клевер — источник ацетилсалициловой кислоты, которая препятствует сгущению крови. Мало кто знает, что продолжительный прием микродоз ацетилсалициловой кислоты является одной из причин развития подагры...», — заявила врач.

Имбирный чай, хоть и хорошее народное средство избавления от «плохого» холестерина, однако он навредит при болезнях печени.

«Крайне агрессивное воздействие имбиря на слизистые желудочно-кишечного тракта может привести к обострениям гастрита и язвенных болезней. Употреблять имбирь лучше с кефиром для снижения негативных эффектов. Вероятно, такое сочетание продуктов может иметь позитивный эффект для ускорения элиминации содержимого кишечника, а вместе с ним и избытков жиров. Главное, выбирать нежирный кефир», — посоветовала Чистякова.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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