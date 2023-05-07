PLOS Medicine: Средиземноморская диета эффективно защитит от сахарного диабета

Диетологи и кардиологи уже давно признали средиземноморскую диету лучшей из лучших в силу оздоровительного эффекта, который она оказывает на организм. А теперь к заявлениям коллег могут смело присоединиться и эндокринологи. Ученые установили, что пациентов с сахарным диабетом или предиабетом у них может быть гораздо меньше, если средиземноморская диета станет скорее образом жизни граждан, а не просто системой питания на некоторое время.

О том, что продукты, которые входят в ее основу, в комплексе оказывают оздоровительный эффект и снижают риски развития сахарного диабета, исследователям было известно и ранее. Но тогда речь шла только об эффективности в 10 процентов.

Во время новой научной работы учеными были применены специальные биомаркеры. С их помощью они оценили эффект от соблюдения/либо несоблюдения диеты 22 202 людьми. Результаты обследований показали, что те, кто остановил свой выбор на средиземноморской, имели лучшую защиту от сахарного диабета.

Новые данные, после некоторого уточнения, повышают цифру более чем вдвое — до 21 процента, пишет журнал PLOS Medicine.

Причина расхождений в том, что примененный ранее метод опросников не давал объективной оценки питания некоторых людей и приводил к искажению реальных результатов (многие просто говорили, что придерживались диеты, хотя на самом деле это не так), в отличие от биомаркеров.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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