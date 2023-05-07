PLOS Medicine: Средиземноморская диета эффективно защитит от сахарного диабета

Сегодня, 14:29

0

Image 16+
PLOS Medicine: Средиземноморская диета эффективно защитит от сахарного диабета
Фото из открытых источников

Диетологи и кардиологи уже давно признали средиземноморскую диету лучшей из лучших в силу оздоровительного эффекта, который она оказывает на организм. А теперь к заявлениям коллег могут смело присоединиться и эндокринологи. Ученые установили, что пациентов с сахарным диабетом или предиабетом у них может быть гораздо меньше, если средиземноморская диета станет скорее образом жизни граждан, а не просто системой питания на некоторое время.

О том, что продукты, которые входят в ее основу, в комплексе оказывают оздоровительный эффект и снижают риски развития сахарного диабета, исследователям было известно и ранее. Но тогда речь шла только об эффективности в 10 процентов. 

Во время новой научной работы учеными были применены специальные биомаркеры. С их помощью они оценили эффект от соблюдения/либо несоблюдения диеты 22 202 людьми. Результаты обследований показали, что те, кто остановил свой выбор на средиземноморской, имели лучшую защиту от сахарного диабета.

Новые данные, после некоторого уточнения, повышают цифру более чем вдвое — до 21 процента, пишет журнал PLOS Medicine.

Причина расхождений в том, что примененный ранее метод опросников не давал объективной оценки питания некоторых людей и приводил к искажению реальных результатов (многие просто говорили, что придерживались диеты, хотя на самом деле это не так), в отличие от биомаркеров.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

PLOS Medicine: Средиземноморская диета эффективно защитит от сахарного диабета

Сегодня, 14:29

«МF»: Диетолог из РФ Василиса Пономарева объясняет, как можно похудеть и взять здоровье в свои руки

Сегодня, 12:19

QM: Секс необходим не только для обеспечения биоразнообразия потомства

Вчера, 12:29

АиФ: Врач Любовь Дроздова порекомендовала россиянам 6 лайфхаков, как оздоровиться за выходные

7-05-2023, 15:14

Гастроэнтеролог Кашух порекомендовала людям с заболеваниями ЖКТ не есть супы на мясном бульоне

7-05-2023, 12:29

Минздрав и Роспотребнадзор в РФ разъяснили заявление ВОЗ об окончании пандемии коронавируса COVID-19

6-05-2023, 13:09

AI Hadath: здоровье сердца людей и долгая жизнь зависят от восьми факторов

6-05-2023, 11:59

Врач общей практики в РФ Алендеев перечислил 3 сладости, помогающие спасти здоровье

6-05-2023, 10:34

Царьград: Мигранты принесли опасность заражения населения РФ корью

2-05-2023, 19:44

Сергей Иллариошкин назвал крайне опасный ночной симптом: 70% клеток среднего мозга уже погибло

23-04-2023, 10:14

Bloomberg: G7 обсуждают практически полный запрет экспорта в Россию

20-04-2023, 18:49

«МК»: Российские вирусологи заявили, что опасность коронавируса COVID-19 «Арктура» для россиян мала

20-04-2023, 14:14

«ТурПром»: Смертельный вирус добрался до Европы и начал заражать туристов и жителей из других стран

15-04-2023, 12:44

Врач Серебренникова: снизить риск вирусных заболеваний в межсезонье можно посредством закаливания

14-04-2023, 21:44

Трихолог Ева Праудман: тусклый цвет волос может сигнализировать о проблемах с щитовидной железой

14-04-2023, 15:59

Диетологи назвали восемь продуктов, из-за которых увеличивается живот

6-04-2023, 12:14

«МК» проинформировал, что смертность привитых от COVID SARS-CoV-2 зашкаливает

2-04-2023, 18:19

«МК»: Мать неизлечимо больного ребенка из Татарстана рассказала о трагедии

2-04-2023, 09:54

Иммунолог Крючков рассказал об опасности «синдрома Костомарова» для перенесших коронавирус

1-04-2023, 12:29

Травматолог Королев: Костомаров сможет ходить с бионическим протезом

28-03-2023, 12:54

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

«Baza»: В Крыму обнаружена воронка 6 метров в глубину

«Baza»: В Крыму обнаружена воронка 6 метров в глубину

7-05-2023, 09:59

0

О выявлении огромной воронки на территории Крыма сегодня сообщает Телеграм-канал «Baza». Размеры впечатляют — 5 на 6...

Подробнее
Губернатор Севастополя Развожаев рассказал об атаке Крыма 10 беспилотниками

Губернатор Севастополя Развожаев рассказал об атаке Крыма 10 беспилотниками

7-05-2023, 11:14

0

Ночью, 7 мая, силы противовоздушной обороны (ПВО) и подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) отражали очередную...

Подробнее
SHOT: На авиационном заводе в Новосибирске обнаружили неизвестный беспилотник

SHOT: На авиационном заводе в Новосибирске обнаружили неизвестный беспилотник

7-05-2023, 13:54

0

На территории авиационного завода в городе Новосибирске обнаружили оснащенный камерой беспилотник. Об этом сообщает...

Подробнее
Пригожин об ответе Минобороны: «Нам клянутся, что на фланге будет выставлено все, что необходимо, чтобы нас не подрезал противник»

Пригожин об ответе Минобороны: «Нам клянутся, что на фланге будет выставлено все, что необходимо, чтобы нас не подрезал противник»

7-05-2023, 14:21

0

Подразделения ЧВК «Вагнер» впервые получили боевое распоряжение, в котором были даны обещания обеспечить «музыкантов»...

Подробнее
Юрист Вадим Виноградов заявил о незаконности денежных штрафов для работающих россиян

Юрист Вадим Виноградов заявил о незаконности денежных штрафов для работающих россиян

7-05-2023, 11:49

0

Декан факультета права НИУ ВШЭ, доктор юридических наук, профессор Вадим Виноградов прокомментировал наличие системы...

Подробнее
В воздухе в некоторых районах Тюменской области обнаружены вредные вещества

В воздухе в некоторых районах Тюменской области обнаружены вредные вещества

Вчера, 19:44

0

В настоящее время Тюменская область столкнулась с проблемой природных пожаров, которые оказывают негативное влияние на...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Французский адмирал напомнил о беспрецедентном боевом опыте ЧВК «Вагнер»

Французский адмирал напомнил о беспрецедентном боевом опыте ЧВК «Вагнер»

Вчера, 16:02

0

Французский адмирал, бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Франции Эдуар Гийо заявил, что бойцы ЧВК...

Подробнее
Россия не может вывести из индийских банков десятки миллиардов долларов

Россия не может вывести из индийских банков десятки миллиардов долларов

6-05-2023, 22:34

0

Россия не может вывести деньги из Индии после продажи нефти на рекордную сумму. Темпы дедолларизации России и Азии...

Подробнее
В Германии обсуждается вопрос выделения финансов для прибывающих из Украины

В Германии обсуждается вопрос выделения финансов для прибывающих из Украины

7-05-2023, 11:24

0

Журналисты портала «Tagesschau» сообщают о ситуации с обсуждением вопроса о выделении дополнительных финансов со...

Подробнее
В Новогорелово из-за пожара в небо устремился столб черного дыма

В Новогорелово из-за пожара в небо устремился столб черного дыма

6-05-2023, 21:59

0

Люди, проживающие в Ломоносовском районе Ленобласти, были напуганы черным столбом дыма, который устремился высоко в...

Подробнее