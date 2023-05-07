«МF»: Диетолог из РФ Василиса Пономарева объясняет, как можно похудеть и взять здоровье в свои руки

«Baza»: В Крыму обнаружена воронка 6 метров в глубину
О выявлении огромной воронки на территории Крыма сегодня сообщает Телеграм-канал «Baza». Размеры впечатляют — 5 на 6...Подробнее
Диетолог Василиса Пономарева рассказала о том, как похудеть и взять здоровье в свои руки.
Она отметила, что действительно не всем удается сбросить лишний вес, пишет «МедикФорум». Но, по ее мнению, это связано с тем, что человек не подходит к решению проблемы лишнего веса комплексно.
Важно учитывать, что похудение зависит от скорости обмена веществ и траты калорий с поправкой на уровень физической активности. Поэтому необходимо ограничивать себя в еде, соблюдая определенные принципы питания, повышать уровень физической активности, работать над психологическим состоянием.
Она добавила, что большинство людей с лишним весом осознают проблему, но не делают следующего шага. Следует разобраться, в первую очередь, в психологическом состоянии. Важно выяснить, что является причиной переедания, почему человек не может заставить себя заниматься спортом.
Важно развивать полезные привычки, способствующие снижению веса. И работать над этой проблемой придется постоянно, чтобы правильное питание и здоровый образ жизни стали нормой.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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